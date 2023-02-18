'Россия должна проиграть эту войну, а Украина – выиграть': Моравецкий призвал страны Запада сделать все возможное, чтобы остановить агрессора

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Запад должен сделать все возможное, чтобы Украина одержала победу в войне против России. По его словам, для строительства устойчивого мира западные политики должны изменить логику.

Видео дня

Польский премьер подчеркнул, что украинская армия и власть со своей стороны делают все возможное, чтобы выиграть эту войну. Об этом Моравецкий заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Украина должна победить в этой войне, а Россия должна проиграть. Моравецкий отметил, что неправильно говорить в формате "Украина не может проиграть, а Россия не может выиграть".

"Мы не можем говорить: Украина не может проиграть, а Россия не может выиграть. Это ошибка. Надо сказать, что Россия должна проиграть эту войну, а Украина должна ее выиграть", – заявил Моравецкий.

Также польский премьер добавил, что если Соединенные Штаты хотят остаться супердержавой, то они не должны позволить себе, как в случае с Афганистаном, следующее поражение в Украине.

"Я верю, что украинцы, украинские воины и президент Зеленский делают все, чтобы выиграть эту войну, и мы со своей стороны должны сделать все, чтобы поддержать Украину, чтобы она победила", – отметил Моравецкий.

Напомним, глава польского правительства Матеуш Моравецкий пояснил твердую решимость Варшавы оказывать военную помощь Украине на фоне ее противостояния оккупантам из России. По словам политика, от будущего Украины зависят перспективы и самой Польши.

Ранее президент Польши Дуда в обращении к международным партнерам указал, что в если ближайшие недели Украина не получит от Запада военную технику Путин может выиграть войну. И тогда неизвестно, где и когда он остановится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше не исключают возможностей поставки Украине многоцелевых истребителей F-16 для защиты неба от российских ракет и дронов. Но там напомнили, что решение о предоставлении таких самолетов Киеву остается за НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!