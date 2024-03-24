'Россия должна проиграть': Зеленский показал руины украинских городов после прихода 'русского мира'

Президент Владимир Зеленский продемонстрировал последствия прихода "русского мира" в мирные города Украины. Глава государства выразил благодарность всем, кто защищает родную землю, и подчеркнул, что страна-агрессор должна проиграть.

Соответствующее видео Зеленский опубликовал в официальном Telegram-канале 24 марта. "760 дней полномасштабной войны. Более двух лет очевидной реальности того, что несет миру путинская система. Руины вместо городов и сел. Боль и смерть вместо жизни. Террор вместо международного права", – написал он.

Зеленский добавил, что украинцы "храбро защищают свою страну и защитят".

"Я благодарен всем в мире, кто помогает нашему государству и народу. Я благодарю каждого, кто принципиально называет вещи своими именами и не позволяет России обмануть мир пропагандой и покорить шантажом. Россия должна проиграть в этой войне. Только это может надежно защитить жизнь", – заявил глава государства.

По словам президента, ПВО, дальнобойное оружие, артиллерия, санкции, конфискация активов РФ и поддержка Украины вместе приближают "восстановление честного мира и нормальной жизни".

Видео проекта United24, опубликованное Зеленским, содержит кадры разрушений Мариуполя, Ирпеня, Бахмута, Авдеевки и других населенных пунктов Украины.

"Когда приходит Россия, она убивает. Разрушает, опустошает города, уничтожает села. Кремль называет это "русским миром", на самом деле их мир – руины. Дома, где никто не может жить, школы, где не учатся дети. Аэропорты без самолетов. Поля, усеянные минами. И сожженные дотла леса. Россия пытается скрыть свои преступления за пропагандой, но мир уже убедился, как жестока система Путина. Пытки мирного населения, массовое похищение детей, новые кладбища и братские могилы зверски убитых украинцев. И мы должны его остановить", – говорится в ролике.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что в ракетах России, которыми она атаковала Украину 22 марта, нашли не менее 300 компонентов, произведенных в десяти разных странах. Каждый из этих компонентов является нарушением санкционных режимов против РФ, заявил президент.

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