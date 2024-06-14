'Россия должна вывести войска, а не Украина': как мир отреагировал на циничные условия Путина по завершению войны

Ряд циничных условий, которые в очередной раз выдвинул кремлевский диктатор Владимир Путин для начала переговоров с Киевом, мировое сообщество поставило под сомнение. Мир не только не поверил в искренность заявлений Кремля, но и ответил на них.

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Путин заявил, что условием начала переговоров с Украиной должен быть вывод украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Нет, это Россия должна вывести свои войска, а не Украина – так в мире прокомментировали очередной бред Кремля.

В частности, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что "мирные предложения" Путина не имели никаких благих намерений.

"Не Украина должна выводить войска со своей территории. Это Россия должна вывести свои войска из оккупированной украинской земли. Предложение (Путина) фактически является заявлением, что у России есть право оккупировать еще больше украинской земли, если Украина не откажется от своих областей", – сказал Столтенберг.

"Это не мирное предложение. Это предложение большей агрессии, большей оккупации. И она демонстрирует, что целью России является контроль над Украиной, и это и было целью России с самого начала этой войны", – добавил генсек НАТО.

В свою очередь министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин выразил удивление, почему именно российский диктатор пытается выдвигать условия переговоров.

"Путин незаконно оккупировал суверенную украинскую территорию. Он не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира", – заявил он на встрече министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя "предложение" Путина, заявил, что российскому диктатору "нельзя доверять". Для иллюстрации собственного утверждения он привел исторический пример.

" Это то же, что сделал Гитлер, когда сказал: "дайте мне часть Чехословакии, и здесь все закончится". Но нет, это была ложь, историческая ложь. Потом была Польша, потом оккупация всей Европы. Доверять сообщениям Кремля не стоит, потому что Путин идет по тому же пути. Сегодня он говорит уже о четырех областях, хотя раньше говорил только о Крыме и Донбассе", – напомнил Зеленский.

Он также добавил, что нынешняя российская агрессия "является новым лицом нацизма".

В МИД Украины слова Путина назвали "манипулятивными заявлениями", цель которых - "ввести в заблуждение международное сообщество". А попытку главы Кремля "выставить себя в роли миротворца и выдвигать варианты завершения начатой им войны" справедливо назвали абсурдом.

Украинские дипломаты обратили внимание, что заявления Путина прозвучали за день до начала глобального саммита мира в Швейцарии. Это свидетельствует о том, что Россия боится подлинного мира, пояснили в МИД Украины.

"В планах России не мир, а продолжение войны, оккупация Украины, уничтожение украинского народа и последующая агрессия в Европе", – отметили дипломаты.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь обратил внимание, что никаких новых "мирных предложений" от РФ не прозвучало, и "стандартный набор агрессора" уже звучал много раз.

"Его содержание достаточно специфичное, крайне оскорбительное для международного права и красноречиво свидетельствует о несостоятельности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии", - отметил советник ОП.

По мнению председателя правления Центра политико-правовых вопросов, юридического советника департамента стратегии Высшего органа аудита Польши Пьотра Кульпы, за прозвучавшими заявлениями Путина есть скрытый план, состоящий из трех основных стремлений диктатора.

Путин хочет остаться "гарантом безопасности" для Украины, не пустить страну в НАТО и добиться снятия санкций, считает Кульпа.

"Путин говорит: "Если вы выполните мои условия, я сам останусь гарантом того, что не буду нападать и будет мир". Это явный проигрыш для Украины, потому что в таком случае Путин сможет определять, кто правит в Киеве... А снятие санкции являются ключевым моментом. Санкции с России не могут быть сняты, пока она не вернет все захваченные территории Украины без исключения. Но Путину никто не позволит быть "гарантом безопасности" и никто санкций с РФ снимать не собирается", – отметил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Путин выдвинул цинические условия для начала переговоров с Киевом.

А после решения Соединенных Штатов и европейских союзников позволить Украине атаковать территорией РФ их оружием, диктатор РФ взорвался потоком новых угроз, заявив, что может предоставить оружие некоторым странам для нанесения ударов по западным целям, и снова стал размахивать своей ядерной. дубинкой.

Украинцы бурно отреагировали на такие угрозы и условия мира, и отправили русского царя вслед "за кораблем".

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