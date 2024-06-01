'Россия должна заплатить': в ЕС хотят конфисковать активы олигархов РФ в пользу Украины

В Евросоюзе рассматривают возможность конфискации частных активов россиян для компенсации ущерба Украине. В рамках санкций на территории ЕС сейчас заморожены активы более 2000 частных лиц и организаций.

Об этом сообщил официальный представитель ЕС Петер Стано, передает ZN.UA. Преимущественно эти активы принадлежат олигархам, связанным с диктаторским режимом Путина.

"Наша позиция в том, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине. Мы изучаем вопрос как один из возможных вариантов, но через отдельные страны, не на уровне Евросоюза целиком", — отметил Стано.

Он не уточнил, при каких именно условиях может произойти конфискация.

"В основном эти средства принадлежат российским и белорусским олигархам, их компаниям, которые мы считаем связанными с режимом Путина", — уточнил Стано.

Он также отметил, что некоторые страны ЕС и Большой семерки (G7) рассматривают возможность использования этих активов для поддержки Украины. Что касается Евросоюза в целом, то основное внимание сосредоточено на использовании доходов от замороженных золотовалютных резервов России, сообщил Стано.

Ранее сообщалось, что Украина может получить 1,7 млрд евро доходов от замороженных в Бельгии российских активов в текущем году. В то же время, Литва призывает Европейский Союз (ЕС) быстрее решить вопрос использования имущества РФ на нужды Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, спрос на российские активы в Великобритании, которые могут быть конфискованы для поддержки военных усилий Украины, внезапно вырос. Установлено, что стоимость 10 объектов недвижимости, принадлежащих России в Лондоне, составляет десятки миллионов долларов.

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