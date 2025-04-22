Россия дважды атаковала Мирноград в Донецкой области: погибли трое гражданских. Фото

По меньшей мере трое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения в результате очередных обстрелов, которые 22 апреля получил Мирноград в Донецкой области. Город снова оказался под прицелом российских оккупационных войск, нанесших несколько ударов по жилым районам и гражданской инфраструктуре.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин. По его словам, около полудня оккупанты атаковали гражданский автомобиль с помощью дрона-камикадзе (FPV).

"Около 12:30 российский дрон поразил авто на въезде в Мирноград. К сожалению, оба пассажира – 75-летний мужчина и 63-летняя женщина – погибли на месте. Еще одной жертвой стал 72-летний житель частного сектора, погибший ранее в тот же день", – сообщил глава области.

Кроме погибших, в центральной части города ранены еще два человека. Их оперативно доставили в медицинское учреждение, где им предоставляется вся необходимая помощь.

По информации Офиса Генерального прокурора, по фактам вражеских атак в Мирнограде возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекших гибель гражданских лиц.

Установлено, что с утра 22 апреля российские войска обстреляли частный сектор Мирнограда. В результате обстрела погиб 72-летний мужчина, получивший смертельные травмы. Тип оружия, которое было применено, выясняется.

В тот же день, около 12:30, зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона в находившийся на подъезде к городу легковой автомобиль. В результате погибли еще двое мирных жителей – мужчина и женщина.

Обстрелы также повлекли повреждение частного жилого дома и гражданского автомобиля.

Прокуроры продолжают тщательную фиксацию преступлений, чтобы каждый, кто причастен к атаке на гражданское население, понес справедливое наказание в соответствии с международным правом.

Как сообщал OBOZ.UA, по обновленным данным ООН, за февраль 2025 года в Украине было убито по меньшей мере 123 гражданских лица и еще 567 получили ранения. Эти показатели по сравнению с январем 2025 года снизились на 24%, но выросли на 35% по сравнению с февралем 2024 года.

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