Россия фактически начала ковровую бомбардировку украинских городов: что еще изменилось в тактике террора и как защититься

С начала июня российские оккупационные войска стали активно применять тактику концентрированных налетов дронов с системным их накоплением перед массированными акциями террора. Но это не все изменения.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Начиная с 2025 года российские оккупанты стали активно устанавливать на дроны-камикадзе Shahed-136 боевые части массой 90 кг. Фактически по количеству взрывчатого вещества и мощности взрыва "Шахед" стал практически сопоставим с авиационной бомбой ОФАБ-250. Из этого можно сделать вывод, что массированные налеты Shahed-136 сопоставимы с ковровыми бомбардировками городов.

РОВ имели возможность проводить подобные бомбардировки только в самом начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, когда были уверены, что украинская ПВО нейтрализована и не представляет опасности для российской авиации. Но оккупанты очень быстро поняли, что ошибались – после того, как активно стали терять Су-34 и Су35. Но от самой идеи неизбирательного террора они так и не отказались и именно сейчас пытаются ее реализовать посредством концентрированных ударов.

Чтобы понимать, на что способны в настоящее время РОВ в вопросах концентрированного террора, следует понимать какой у России потенциал производства и генерации этого террора.

Террористические возможности РОВ

Согласно данным ГУР МО Украины, в России за сутки производят в пределах 90 дронов-камикадзе Shahed-136. Производство ведется на предприятии в Елабуге (Татарстан) и на Ижевском заводе.

Примерно такое же в сутки количество изготавливают и дронов-приманок "Гербера"/"Пародия". Таким образом РОВ могут позволить себе сейчас задействовать для налетов от 5 000 до 5 500 средств в месяц или 150-180 дронов в сутки.

Но, как мы можем видеть, не каждую ночь враг использует такое количество дронов: часто это менее сотни, а иногда и менее 50. Это обусловлено необходимостью накапливать дроны для подготовки массированных концентрированных налетов.

Судя по тому, как этот процесс реализуется командованием РОВ, примерно 3-4 дня они сейчас тратят на накопление дронов, после чего совершают концентрированный налет на один из городов, но с несколькими отвлекающими маневрами. Например, в ходе массированного налета на Киев параллельно осуществлялся и на Одессу. То есть, к основному направлению удара зачастую подключается дополнительное – в значительно меньшей пропорции.

Отмечу, что среди тех ударов, которые уже имели место быть, чаще всего массированному налету подвергается именно столица. Три раза за июнь, с периодичностью в неделю, РОВ массированно, концентрированно бьют по Киеву.

Кроме того, налеты дронов традиционно сопровождаются ударами ракет. Зачастую это баллистические 9М723, но уже не единожды в июне фиксировались крылатые Х-101 с кассетной боевой частью и 9М727 "Искандер-К", представляющие собой тот же 3М14 "Калибр", но не морского, а сухопутного базирования.

Применение "Искандер-К" выглядит несколько странным, поскольку эта ракета в отличие от баллистической 9М723 проще перехватывается – особенно в районах с эшелонированной ПВО. По всей видимости, как бы это странным не казалось, причиной участившегося применения именно "Искандер-К" может быть износ пусковых для "Искандер-М", но это требует подтверждения.

В свою очередь Х-101 с кассетной боевой частью и в целом применение ракет с кассетными БЧ по городам – это еще одно проявление террора против гражданского населения. Такие бовые части в городской местности представляют собой неизбирательного характера средство поражения, цель которых нанесение удара по площади, а не точечно по отдельно взятому объекту.

Иными словами, все средства, что сейчас применяют российские оккупанты по украинским городам, максимально заточены на то, чтобы катализировать уровень террора и убийства гражданского населения.

Цели российских оккупантов

Как известно, сейчас в зоне боевых действий у РОВ проходит летняя наступательная кампания, на которую у российского руководства очень большие надежды. Но, судя по результатам первой фазы, идет она, мягко говоря, не по установленному, желательному для РОВ плану.

Параллельно с любой наступательной кампанией командование российских оккупационных войск всегда проводит акции террора тыловых районов, гражданского населения. Наступление в зоне боевых действий и террор гражданского населения в тылу – это неотъемлемые части любой операции россиян. И потому вполне ожидаемо, что на фоне летней наступательной кампании, начавшейся из рук вон плохо, РОВ будут катализировать террор гражданского населения.

Причина – сломить оборону Украины изнутри, хаотизировать общество, вынудить гражданское население требовать от властей прекращения этого бесконечного террора путем переговоров и договоренностей. Разумеется, все переговоры Россия будет вести исключительно со своей ультимативной позиции.

Поэтому чем хуже ситуация у РОВ в зоне боевых действий, тем масштабнее и еще более остервенело будет их террор тыла.

Действия Украины

В условиях концентрированных актов террора я могу распределить действия Украины на две категории, а именно – действия Воздушных сил ВСУ и действия… граждан. Да, да, именно действия граждан. Как себя должны вести украинцы, насколько бы это ни было бы сложно и непросто. Ведь от этого зависит жизнь – самое ценное, что есть у каждого из нас.

Касательно ВС ВСУ, с учетом постоянно меняющейся тактики РОВ, то ничего нового я не скажу. Расширение возможностей ПВО, запросы у партнеров всех эшелонов, применение альтернативных средств перехвата – от дронов до легкой турбовинтовой авиации.

На днях был презентован первый легкий самолет SHARK, задача которого посредством РЭБ подавлять дроны. Но помимо этого хотелось бы видеть и решения в вопросах создания воздушных огневых групп на базе легкой штурмовой турбовинтовой авиации – универсального средства перехвата при любых тактических ухищрениях противника.

Проще говоря, мы сейчас находимся на этапе войны, когда какого-то одного рабочего противодействия налетам дронов не существует. Все методы должны применяться комплексно для повышения эффективности перехватов.

Что же касется граждан, то главной для украинцев была, есть и будет бдительность. Не игнорируйте воздушные тревоги! Следите за проверенными мониторинговыми каналами, в частности – "Повітряними силами ЗС України". Всегда спускайтесь в бомбоубежища, подвалы, метро. Схема с двумя стенами не всегда работает, особенно когда по дому прилетает крылатая или баллистическая ракета, или же Shahed-136 с боевой частью массой 90 кг или термобарического типа. Но если вы не можете спуститься в метро, рядом с вами нет бомбоубежища или же вам не нравится подвал в вашем доме, то элементарно хотя бы выйдите в коридор.

Всегда имейте при себе собранный тревожный чемоданчик, рюкзак или сумку с самыми важными для вас вещами – в первую очередь документами.

Россия четвертый год подряд реализует против украинцев чистейший геноцид и их задача нас убивать, убивать и еще раз убивать. В тылу мы можем этому противостоять, продолжая жить.

Война завтра не закончится. Поэтому бдительность, осознанность и ответственность за свою жизнь и близких всегда должны быть в приоритете.