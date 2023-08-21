Россия готовит новое большое наступление в Украине весной 2024 года? Реальна ли угроза и как могут развиваться события

Американское издание Newsweek, ссылаясь на свои источники во властных кругах Украины, заявило, что весной 2024 года ожидается большое наступление армии Российской Федерации на нашу страну. Активная фаза подготовки начнется якобы уже в октябре этого года.

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Информация о том, что Россия активно набирает новобранцев для отправки на фронт, проводя скрытую мобилизацию, а также расконсервирует многотысячные запасы старой советской техники, приходит постоянно.

В последнее время Кремль принял ряд законов, направленных на увеличение количества потенциальных новобранцев. По словам главы комитета по обороне российской Госдумы Андрея Картаполова, "эти законы были написаны для большой войны, для всеобщей мобилизации. И в воздухе уже чувствуется запах этой великой войны".

OBOZREVATEL разбирался в том, действительно ли Россия готовится к новому полномасштабному вторжению в Украину.

Все делается втайне

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, руководство государства-агрессора декларирует намерение восстановить боеспособность и наступательный потенциал своей армии, создав целый ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий, механизированных бригад.

"По нашим оценкам, в Кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек. На сегодняшний день массовая мобилизация – непопулярное решение, но путинский режим не имеет другого выхода. Они уже давно к этому готовятся", – заявил в недавнем интервью OBOZREVATEL представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, это делается для того, чтобы удержать то, что Россия оккупировала, а также продолжать военное давление на наше государство. Для этого врагу нужна не только мобилизация, но и время на подготовку солдат и их оснащение.

О том, что РФ активно набирает солдат на фронт, в эфире общенационального телемарафона заявила и замминистра обороны Анна Маляр.

"Они сейчас не проводят публичную мобилизацию, потому что у них уже зреет недовольство матерей и жен из-за того, что их мужья, дети почему-то должны погибать в Украине непонятно за что. Но они постоянно набирают людей и ведут скрытую мобилизацию. Поэтому мы не должны расслабляться. "Так, российские солдаты теряют мотивацию, потому что все больше не понимают, что они делают на территории Украины, но их много, поэтому они имеют преимущество по количеству людей", – подчеркнула Маляр.

Принудительно-добровольно

В скором времени на российском телевидении выйдет новое ежедневное шоу. Главные герои – жены и матери призывников и участников войны в Украине, которые будут рассказывать о "подвигах" своих мужчин и слезливые истории "героических" смертей. Таким способом пропаганда РФ планирует показать: воевать, убивать, грабить и разрушать чужую страну – "священная" и "почетная обязанность" любого россиянина, а кто захочет спрыгнуть с этой "большой" дорожки – трус и предатель матерей, жен, "дедов" и, конечно, России. Кстати, подобное зомбирование не случайно – на сегодняшний день не наблюдается большого потока желающих встать в строй для отправки в Украину.

Так, например, во время агитации за контрактную службу на одном из предприятий в Тольятти рекрутеры пригрозили рабочим, что если план набора мужчин на войну в Украину не будет выполнен, то начнется вторая волна мобилизации.

"Поставлен план — 2000 человек. Мы набрали чуть больше 250, это 10-15%. Если в течение месяца-двух мы положение не выровняем, будет вторая волна. Уже никто не будет никого спрашивать", — сказал один из агитаторов на видео, которое было опубликовано в сети.

Из-за недобора добровольцев в Подмосковье в районных администрациях начали проводить совещания по мобилизации. На них руководителям предприятий объясняют, как нужно уговаривать людей активнее идти в армию. При этом само слово "мобилизация" фигурирует в этих вопросах скорее формально. Руководители предприятий должны по итогам совещаний сделать так, чтобы их подопечные после агитации записывались в армию добровольно.

В случае если новую великую орду из сотен тысяч таких добровольцев так и не удастся собрать – принят ряд законов и нормативных актов, усиливающих наказание за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации и увеличивающих призывной возраст.

Техника старая, но ее много

Командование вооруженных сил РФ активно опустошает запасы баз хранения военной техники времен СССР, воскрешая для войны тысячи единиц танков, артиллерийских установок и многое другое вооружение.

Последний яркий пример того, что в России ведется активная работа по упорядочению старой советской техники, – значительное уменьшение запасов на крупнейшей базе, законсервированной в 50-60-х годах прошлого века, "Вагжаново" в Бурятии.

Из свежих спутниковых снимков Google Earth, которые обнародовали СМИ, следует, что за пять месяцев до вторжения, в сентябре 2021 года, под открытым небом там находилось около 3840 единиц бронетехники. Через 8 месяцев войны, в ноябре 2022 года, на базе осталось около 2600 бронемашин, а к маю 2023-го – около 2270. Таким образом, за это время с базы было вывезено 1570, или 40,8%, единиц бронетехники, которую затем отправляли на предприятия для восстановления боеспособности.

Наступательный потенциал у армии РФ отсутствует

"Сейчас со стороны РФ идет активный вброс разной информации о возможном наступлении. Что они пойдут и на Николаев, и на Одессу, – говорит военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. – Однако следует отметить тот факт, что российские вооруженные силы понесли очень большие потери, особенно профессиональных военных, и со второй половины 2022 года потеряли наступательный потенциал операций широкого фронта, то есть уже летом прошлого года российская армия настолько была истощена, что не способна была наступать широким фронтом, а лишь на узких направлениях и локациях. Таким местом был Бахмут. Маленький городок – основное достижение РОВ со второй половины 2022 года и то, весьма спорное, которое российские оккупанты ежедневно теряют под давлением Сил обороны Украины".

При этом, имея вроде бы численное преимущество по личному составу, технике и возможностям нанесения ракетных ударов, Россия не смогла удержать захваченные территории. То есть после потери наступательного потенциала встал вопрос только об оборонных возможностях. Сейчас этот вопрос очень актуален для россиян в Запорожской области. Там они построили серьезные линии обороны, а также имеют численное преимущество над СОУ в три и даже больше раза, но вынуждены распаковывать стратегические резервы, теряя позиции в обороне.

"На сегодняшний день РФ отправляет в Украину для восполнения потерь практически все, что снимает с консервации и восстанавливает, – продолжает Александр Коваленко. – В месяц РОВ теряют сейчас в среднем 600 единиц стволовой артиллерии, а расконсервировать ВПК РФ способен от 200 до 300. За такой же период РФ может отправить в зону боевых действий от 100 до 150 танков различных модификаций, преимущественно Т-62 и Т-54/55.В настоящее время российский ВПК работает не на обеспечение новых подразделений, а на лихорадочное восполнение потерь.

Однако даже этого полноценно не хватает для того, чтобы компенсировать то, что они теряют. Так, с конца июня по Лимано-Купянской оси российское командование решило сыграть в имитацию наступления. Две группы войск численностью 100 тысяч топчутся на месте, не получив весомых результатов. Боеспособность всей этой массы уходит в минус. То есть на юге 150 тысяч человек не могут удержать оборону, на востоке 100 тысяч не могут наступать на трех узких направлениях.

По словам Александра Коваленко, наступательный потенциал – это не просто люди, это еще и их подготовка, а также техника. А у России нет возможности формировать новые подразделения, армии, ударные группы, которые бы соответствовали наступательному функционалу. К примеру, они соберут 500 тысяч человек. Это 625 батальонно-тактических групп. Чтобы эти БТГр успешно наступали, они должны быть укомплектованы 6875 танками, 20625 ББМ, 7500 единицами ствольной артиллерии и РСЗО аналогично и т. д. Все это весной агрессор не сможет обеспечить.

"В конце концов смотреть на всю эту ситуацию нужно будет уже после того, как завершатся наши активные наступательные действия. Где будут СОУ, какие потери понесут россияне, будут ли они проводить не скрытую, а частичную "мобилизацию 2.0." Посмотрим, как это будет на самом деле, но одно могу сказать точно: как минимум в октябре РФ будет еще не до формирования наступательных сил – они все еще будут только защищаться", – подытожил Александр Коваленко.