Сейчас все больше возникает беспокойства, причем основательного, о том, что в ближайшие недели Россия может перейти к очередной попытке осуществить наступление по меньшей мере на одном из направлений. Но, скорее всего, этих направлений будет несколько сразу. Очевидно, что именно угроза такого сценария побудила наших партнеров к ускорению готовившихся уже давно решений — к предоставлению Украине вооружения из категории наступательного.

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Достаточно ли этой помощи для отражения будущих ударов? Скажу банальные вещи. Никогда не может быть достаточно такой помощи. Это не только касается военного дела. Поскольку всегда запрос (когда формируется бюджет, например) превышает те возможности, которые может предоставить государство. Соответственно, тогда корректируют и поставленные цели, пишет Алексей Мельник для nv.ua.

Если еще говорить об ограничительных факторах для Запада по поставкам Украине вооружения, то их два основных.

Первый — технический или ресурсный. Возможности наших партнеров предоставлять это вооружение в соответствии с запасами, имеющимися на складах или излишками вооружений, или то, что они могут позволить изъять из своих боевых частей плюс отладку промышленного производства.

Второй фактор — политические ограничения, которые, к сожалению, до сих пор оказывают большое влияние на решения партнеров. Здесь ключевой проблемой является сейчас этот конфликт целей. Образно говоря, — как так сделать, чтобы и овцы были целы, и волки сыты (не будем говорить, кто здесь волки, а кто овцы). Но с одной стороны есть желание не допустить поражения Украины, а с другой также есть опасения того, что если Россия потерпит убедительное военное поражение, то там могут начаться процессы, которые негативно повлияют на их национальную, региональную или глобальную безопасность.

Военная помощь в наступательном вооружении (пусть даже там еще нет танков), о которой было объявлено на прошлой неделе, ровно для того, чтобы Украина в очередной раз отбилась от наступления РФ. Боюсь, что именно так и нужно ее сейчас трактовать. До сих пор Запад делает так: один шаг вперед, потом, если не назад, то определенная пауза. Повторюсь: определенное ускорение, расширение помощи обусловлено очевидной угрозой российского наступления. Но с другой стороны, политический фактор — не допустить слишком быстрого продвижения ВСУ и внезапного поражения России — еще сдерживает Запад.

С чем же будет наступать Россия? Из той информации, которая сейчас есть в открытом доступе, ключевые риски заключаются в том, что у России есть гораздо больший ресурс в живой силе, чем у Украины. Это не только численный показатель. Но также то, что мы наблюдаем, это то, что называется, болевой порог к потерям. В России (несмотря на наши надежды или надежды наших партнеров, что поток "груза 200" может повлечь за собой какую-то внутреннюю дестабилизацию в России) это не работает. Российское руководство имеет привилегию народа, которого не пугают потери. Это основная составляющая военного потенциала России. Что касается технических возможностей, то если мы оставим основной козырь России — ядерный шантаж — то у нее тоже достаточно запасов хотя устаревшего, но смертоносного оружия. Это танки старых модификаций, которые будут сниматься с мест хранения. Какого они качества, сколько из них смогут доехать до линии фронта — это тоже пока под большим вопросом. Однако этот ресурс есть. На днях министр обороны Алексей Резников и ГУР опубликовали определенные данные по запасу ракет в РФ. Но это тоже данные оценочные. Ни в коем случае нас не может успокаивать то, что эти запасы иссякают. Потому что они все равно мощные.

Кроме того, существует угроза передачи Ираном баллистических ракет или новых партий беспилотников. То есть у России есть определенный ресурс, и он все равно остается мощным, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем. Очевидно, что также Россия, планируя возможное наступление, оставляет неприкосновенный запас ракет высокоточного вооружения — крылатых или баллистических.

При этом вряд ли Россия за это время смогла решить ключевую проблему эффективного применения авиации. Поскольку буквально первые недели войны продемонстрировали, что авиация у России — очень слабое место. Все видели: исходя из десятикратного преимущества в самолетах плюс качественное преимущество в тех самолетах, которые были у России, плюс воздушные пункты управления, космические средства. Но при всем этом Россия так и не смогла завоевать господство в воздухе Украины. На сегодняшний день российская тактическая авиация практически не пересекает линию фронта. Думаю, что российские воздушные возможности с начала войны только деградировали, в том числе благодаря эффективному действию украинских сил ПВО. Потому я не вижу значительной угрозы со стороны воздушно-космических сил РФ.

Вот учения, которые сейчас проходят на территории Беларуси не только воздушных сил, но и наземные маневры, на мой взгляд, выполняют задачи информационной войны. В пользу таких выводов свидетельствует также то, что, в отличие от того, как Россия и Беларусь всячески пытались воевать против каких-то блогеров, неконтролируемой утечки информации, буквально наказывали за какую-то фотографию или пост в соцсетях, то сейчас такое впечатление, что они наоборот пытаются как можно шире освещать военные приготовления. И это подвергает сомнению их истинные намерения — подготовку к реальному удару. Скорее всего это попытка информационного влияния для того, чтобы имитировать, что именно с территории Беларуси будет основной удар.

То есть если мы говорим о ситуации по состоянию на сегодняшний день, то происходит имитация подготовки удара с Севера. Но эта ситуация может измениться, потому что россияне учатся. Это один из наиболее успешных приемов, которые применяли ВСУ — одновременная подготовка поля боя по нескольким направлениям и затем выбор одного из них. Возможно, российское командование усвоило этот урок и попытается его применить в ходе подготовки к своему наступлению. То есть одно главное направление и несколько резервных. Беларусь может также рассматриваться для них как одно из резервных направлений.