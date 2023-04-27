Россия готовит новую ловушку для украинцев на оккупированных территориях: в Минреинтеграции раскрыли замысел врага

Страна-агрессор Россия готовит очередную ловушку для жителей временно оккупированных территорий Украины. В РФ собираются на законодательном уровне ввести особые требования к украинцам, получившим российские паспорта.

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После принятия законодательных изменений украинцы на временно оккупированных территориях Украины в любой момент могут быть лишены гражданства РФ за "действия, связанные с украинским гражданством". Об этом заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным МинТОТ, в РФ собираются принять законопроект, согласно которому вводятся особые требования для украинцев, получивших российское гражданство.

"Если лицо совершает действия, связанные с украинским гражданством, российский паспорт могут отменить. Ловушка заключается в том, что человек на ТОТ с российским паспортом будет постоянно находиться в подвешенном состоянии", — пояснили в министерстве.

Среди прочего, российская Госдума утвердила норму, позволяющую также лишать "приобретенного гражданства" за "угрожающие национальной безопасности действия", в том числе за военные "фейки" и "дискредитацию" армии РФ.

В МинТОТ в очередной раз призвали оказавшихся в оккупации украинцев ни в коем случае не брать паспорта государства-оккупанта, не сотрудничать с врагом и при первой же возможности оставить временно оккупированные территории, а также выезжать из районов, которые могут быть оккупированны в ближайшее время.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты на Донбассе создали "мобильные группы" для принудительной выдачи паспортов РФ пенсионерам.

Сотни "волонтеров" в составе этих "мобильных групп" начали ходить по квартирам пенсионеров, заставляя их брать российские документы. Оккупанты давят на социально незащищенных граждан, поскольку понимают, что именно пенсионеры больше всего зависят от оккупационных администраций.

Также сообщалось, что украинцам на временно оккупированных территориях нашего государства захватчики запрещают выезд с захваченных территорий без паспорта России.