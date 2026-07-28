Россия готовит принудительную мобилизацию на оккупированных территориях по "сценарию 2022 года": появились подробности

Россия может развернуть новую волну принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. По предварительным данным, речь идет о применении жестких методов, которые уже использовались ранее.

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Наибольшие риски в настоящее время фиксируются в нескольких захваченных регионах. Об этом сообщает движение "Атеш".

Где готовят мобилизацию

По информации активистов, обсуждение возможного массового призыва уже происходит в военкоматах и оккупационных администрациях. Речь идет прежде всего о временно оккупированных частях Запорожской, Херсонской и Луганской областей, а также о Крыме.

Именно эти регионы, по оценкам, могут стать первыми, где Кремль применит принудительную мобилизацию по отработанной схеме.

Сценарий 2022 года

Активисты отмечают, что, вероятно, будет повторен подход, который использовался на территории так называемой "ДНР" в начале 2022 года. Тогда в короткие сроки был ограничен выезд мужчин, а задержания проводились прямо на улицах, в магазинах и на рабочих местах.

Главные истории дня

По свидетельствам очевидцев, в армию принудительно привлекали людей независимо от возраста, состояния здоровья или наличия военного опыта. Многих отправляли на фронт без надлежащей подготовки и обеспечения, что привело к значительным потерям.

Возможные сроки и подготовка

По имеющимся данным, объявление мобилизации могут приурочить к периоду после проведения псевдовыборов в России в сентябре. Параллельно в отдельных регионах РФ уже фиксируются подготовительные мероприятия.

В частности, сообщается о тестировании электронного реестра военнообязанных и проведении закрытых учений по развертыванию мобилизационных пунктов в различных областях России.

На данный момент эта информация требует дополнительного подтверждения, однако она свидетельствует о возможной подготовке к масштабным мобилизационным мероприятиям как на оккупированных территориях, так и в самой России.

Что предшествовало

Обсуждение того, объявят ли в России мобилизацию в этом году, продолжается уже некоторое время. В ГУР отмечали, что в РФ будут максимально избегать темы мобилизации до выборов в Государственную Думу, однако её проведение не исключается. В то же время строительство новых учебных центров для новобранцев российской армии не фиксируется.

Президент Владимир Зеленский говорил о том, что после предстоящих выборов в России Кремль может прибегнуть к новой волне эскалации войны, в частности увеличить масштабы мобилизации. В то же время, по словам главы государства, поддержка войны среди россиян заметно снизилась.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские власти закладывают законодательную и правоохранительную базу для проведения масштабной волны мобилизации, а также потенциального введения военного положения. Последние решения Госдумы, Минобороны и Росгвардии свидетельствуют о том, что в Москве не исключают масштабных общественных беспорядков, вызванных неприятием мобилизации.

Между тем в России заявляют, что новой волны мобилизации не планируется, несмотря на распространение соответствующих сообщений в СМИ. В Госдуме утверждают, что такие заявления не соответствуют действительности и являются информационными вбросами.

Как сообщал OBOZ.UA, российское правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, который существенно расширяет перечень лиц с судимостью, имеющих право заключить контракт с Министерством обороны. Если изменения будут приняты, отправиться на войну против Украины смогут осужденные по ряду статей, которые ранее находились под запретом.

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