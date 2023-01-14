Россия готовится к долгосрочной войне против Украины: разведка раскрыла детали

Страна-террорист Россия проводит подготовку к длительной войне против Украины. Об этом свидетельствуют, в частности, проведенные диктатором Владимиром Путиным мероприятия реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса России.

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Также РФ, вероятно, готовится к переводу на военное положение. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ГУР отметили, что такие мероприятия страны-агрессора направлены на усиление потенциала России и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российскими оккупационными войсками.

Кроме того, попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба РФ Герасимова командующим оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке РФ к продолжению широкомасштабной долговременной войны.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что войска страны-агрессора России могут начать свое наступление в конце февраля или начале марта. Есть большая вероятность, что оно произойдет на востоке или юге Украины.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США не видит признаков того, что армия Беларуси готовится к непосредственному участию в агрессии против Украины. США внимательно следят за обстановкой на украинско-беларуской границе.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиация российской оккупационной армии активизировалась на территории Беларуси. Это влечет за собой увеличение угрозы ракетных ударов по Украине. Кроме того, в ближайшее время оккупанты могут перебросить на территорию Беларуси тактическую авиацию.