В Минобороны назвали дату и вероятные направления наступления армии РФ

Войска страны-агрессора России могут начать свое наступление в конце февраля или начале марта. Есть большая вероятность, что оно произойдет на востоке или юге Украины.

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Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью ВВС. Он считает, что это случится в ближайшие месяцы.

"По моему мнению, они постараются накопить свои силы, оружие. И в конце февраля или начале марта начнут наступление в определенном направлении, на востоке или, возможно, на юге", – отметил чиновник.

Также он прокомментировал вероятность повторного наступления из Беларуси.

"Думаю, у них есть разные планы: атаковать Украину с севера, с востока и с юга. Но какое направление удобнее или проще для них? Конечно, захватить Киев – заманчивая идея, потому что это столица Украины. И они пытались сделать это почти год поэтому, но безуспешно. Но если они попытаются пойти в наступление из Беларуси, им придется привлечь белорусскую армию как своих союзников", – сказал глава Минобороны.

Резников рассказал, что с точки зрения стратегии самый простой способ для россиян – наступление с юга или востока. По его словам, там у оккупантов налажена логистика.

"А перегруппировка всех сил с юга или востока на северное направление займет много времени, у них нет на это ресурсов. У них много солдат после частичной мобилизации, и они объявят новую мобилизацию – скрытую или официальную – они это обязательно сделают. Но им нужны танки, артиллерия, боеприпасы. Все запасы тяжелого оружия из Беларуси были перевезены в Российскую Федерацию. Следовательно им придется перебросить туда людей и тяжелое оружие", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников заявил, что ситуация в Соледаре очень сложная, но остается под контролем ВСУ. Наступление врага там возглавляет группа наемников ЧВК "Вагнер", основатель которой Евгений Пригожин стал ярым критиком действий регулярной российской армии.

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