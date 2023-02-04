Россия готовится к новой ракетной атаке на Украину: Гуменюк указала на 'тревожные звоночки'

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российский агрессор может готовиться к новой череде ракетных атак по регионам Украины. Об этом свидетельствует активизация разведывательных БПЛА оккупантов.

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Об этом она рассказала в эфире телемарафона UA Разом. Подобное поведение стало буквально традицией в подготовке захватчиков к очередной серии ударов, поэтому украинцам не стоит относиться к сигналам воздушной тревоги без должной серьезности.

"Враг собирает максимальную информацию, активизировал разведывательные БПЛА, которые мы достаточно результативно сбиваем. Но видим, что их все больше и больше появляется из акватории Черного моря, вдоль побережья в Николаевской области и фиксируем направление на Одесскую область", – подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты также известны своей верой в сакральность в конкретные даты. Приближения 24 февраля, первой годовщины с начала широкомасштабного вторжения может быть предлогом для увеличения рисков для украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля в Черном море зафиксирована активность корабельной группы России. Это может свидетельствовать о подготовке к выходу на боевой курс.

Об этой же странной деятельности вражеских кораблей упоминала и Гуменюк.

"Они некоторое время играют мышцами в море, демонстрируют свое присутствие и контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к маневрам по массированному ракетному удару", – заметила она накануне.