Россия готовит новые удары по энергообъектам: кто и как может защитить Украину

Российские оккупанты готовятся к дальнейшим ударам по энергетической инфраструктуре нашей страны в отопительный сезон 2023-2024, но и Украина готовится отражать эти атаки. Однако с учетом нынешнего опыта нужно понимать, что противодействие таким угрозам важно не только в ближайшем будущем, это в целом должно стать частью концепции энергетической безопасности.

Так какие же решения и шаги могут ее обеспечить? Давайте разберемся.

Что нам "светит" зимой

Множество прогнозов говорят о том, что предстоящая зима будет сложной из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Помните их прошлогодний террористический экстаз? Тогда же меня стала посещать мысль о том, почему бы наиболее дорогое и ремонт-непригодное при повреждении оборудование, критически влияющее на КПД энергетического питания, не переносить под землю?

На сегодняшний день практически вся энергетическая компонента в Украине сосредоточена на поверхности, что облегчает ее повреждение не только такими средствами, как крылатые ракеты, – даже банально дешевые Shahed-136 представляют собой угрозу для оборудования, стоящего миллионы и десятки миллионов долларов.

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Разумеется, одновременно и разово это все реализовать невозможно, да и не все элементы можно размещать под землей, но поступательно наиболее доступные уже можно было бы. Особенно с учетом того, что у нас и так есть проекты бункерных помещений против российских средств поражения даже проникающего типа и тут не нужно изобретать велосипед.

Например, разместить распределительную станцию в помещении бункерного типа, способном выдержать попадание Х-47М2 "Кинжал". Конечно, у многих сразу же возникнет вопрос: а как насчет проекта такого помещения под Х-47М2 "Кинжал"? Эта ракета только последние полтора года активно стала применяться, кто возьмется за проект бункера, способного выдержать попадание настолько неизученной ракеты?

Помимо ПВО нужны и укрытия

На самом деле ответ прост – проекты такие есть. И это проекты бункеров, которые создавались с ориентацией на характеристики противобункерной бетонобойной бомбы БетАБ-500ШП. Ведь именно эти старые советские бомбы являются боевой частью Х-47М2 "Кинжал" и ракет ОТРК "Искандер" проникающего типа.

Дело в том, что практически все средства поражения, которыми на сегодняшний день располагает Россия, – это либо советское вооружение, либо модернизация советской номенклатуры. И Х-47М2 "Кинжал" – это, как бы банально ни звучало, но реактивный двигатель, приделанный к старой советской БетАБ-500ШП, вокруг чего был натянут красивый обтекатель, придающий сему творению сумрачных гениев вид ракеты, да еще с приставкой "гиперзвуковая".

Но самое интересное то, что все проекты бункеров, которые создавались в советское время, основывались именно на показателях пробивания советским оружием. И это касается абсолютно всех советских и российских проектов, ибо прямого и неограниченного доступа к западным средствам поражения для испытаний иного формата у них не было.

То есть тот же советский С-300 испытывался, сбивая советские крылатые и баллистические ракеты. Аналогично и С-400. Просто потому, что у Советов не было "Томагавков" или LGM-30 Minuteman. Были только данные об их характеристиках и возможностях, но физического испытания в "железе" – нет.

Аналогично и с бункерами, которые проверяли на прочность с учетом испытаний на БетАБ-500ШП и прочих типах бомб и ракет советского образца, противобункерного типа.

Угроза не исчезнет

Это я все к чему? К тому, что базовые проекты есть и достаточно только их применить для перевода энергетического сектора под землю. Ведь одно дело, когда по распределительной станции российские оккупанты применяют, например, 20 дронов-камикадзе Shahed-136 (для прорыва ПВО и уничтожения оборудования на миллионы долларов – при затратах в 600-700 тысяч), а совсем другое, когда добраться до нее возможно только дорогущей и дефицитной Х-47М2 "Кинжал", и то – не факт. Чувствуется разница? Безусловно, и не только о ней речь.

Да, это может оказаться весьма трудоемким и затратным проектом в масштабах всей страны, но наш безумный сосед, к сожалению, никуда не денется, равно как и от безумия своего никогда не излечится. Он сотни лет испытывает алчные позывы к захвату наших территорий, а потому подобный проект пускай и долгосрочный, но он сослужит добрую службу в будущем.

Причем это касается не только энергетического сектора, а в целом всех отраслей стратегического значения.