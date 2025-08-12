'Россия готовится наступать на трех направлениях, нам все известно': Зеленский раскрыл планы врага, которые откладывались на год

Российские оккупанты готовятся наступать на трех направлениях, туда уже началось передвижение вражеских войск. Речь идет о Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами. Он предположил, что вероятно самые сильные подразделения перебросят из Сумщины, поскольку там россиянам не удалось достичь успехов.

"Они готовятся к наступательной операции, мы считаем, на трех направлениях. Главные направления – Запорожское, Покровское и Новопавловское. Считаем, что на Запорожское будет около 15 тысяч (военных РФ. – Ред.) дополнительно, Покровское – около 7 тысяч дополнительно, Новопавловское может быть 5 тысяч дополнительно – считаем, что это направление третье по приоритетности", – отметил украинский лидер.

По его мнению, россияне пытаются подготовить боеспособные бригады уже к сентябрю и осуществить наступление, которое готовилось еще год назад.

"Из 53 тысяч в Сумах, считаем, что около 30 тысяч будут сейчас идти на эти три направления. Считаем, что это главный источник войск, это их сильнейшие бригады, которые на Курском направлении стоят, они будут передвигаться. Считаем, что они будут готовы к сентябрю с этими бригадами, с дополнительными могут быть готовы в ноябре. Считаем, что все эти три направления были год назад, и они действуют по тем же планам и картам", – пояснил Зеленский.

Он убежден, что наступательная миссия на Запорожье и на Покровск была задержана на год из-за Курской операции, ведь тогда россияне делали те же шаги для накопления личного состава. Однако операция ВСУ на территории РФ помешала их действиям.

"По всем направлениям в течение этого месяца они будут пытаться демонстрировать какое-то продвижение для того, чтобы политически давить на Украину, стремясь к тем или иным уступкам. И готовиться к тому, о чем я сказал. И я как раз хочу, чтобы они знали, что мы это понимаем, и что наше войско будет готовиться к этому", – отметил гарант.

Ситуация по оружию и личному составу

По словам Зеленского, сейчас Россия имеет преимущество в артиллерии и личном составе. По беспилотникам – Украина несколько выигрывает.

"Примерно на сегодня, артиллерия 1 к 2,4 в сторону противника. Дроны FPV – 1 к 1,4 в нашу пользу. Не хватает денег на дроны, поэтому пока 1 к 1,4, хотя мы считаем 1 к 2,5 мы можем легко держать в нашу пользу, даже 1 к 4 могли бы в нашу пользу, но ищем финансирование у европейских партнеров. Личный состав 1 к 3 в сторону противника по количеству", – пояснил он.

Зеленский рассказал о потерях

Если говорить о потерях, то у оккупантов они значительно больше чем у украинских защитников.

"Относительно потерь. Приведу пример вчерашнего дня, в целом примерно так: у "русских" тысяча потерь в сутки, это 500 убитых и 500 раненых. Я сейчас не говорю, что там есть 10 пленных и тому подобное. Если точнее – 968 потерь у России, убитых 531 и 428 раненых, 9 в плену. Мы – 340 потерь за сутки: 18 "двухсотых" и 243 "трехсотых", 79 без вести пропавших. Примерно 1 к 3, то есть их потери втрое больше", – резюмировал президент.

Напомним, в вечернем обращении 11 августа Владимир Зеленский сообщил, что войска государства-агрессора России не готовятся к возможному прекращению огня. Наоборот – действия оккупантов свидетельствуют о запланированных новых наступлениях. В то же время украинская сторона продолжает информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение июля этого года российские войска захватили около 500 кв. км территории Украины. Преимущественно продвигались захватчики в Донецкой области, в частности на Покровском направлении.

