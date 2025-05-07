Россия грозится "большим наступлением" летом: каков на само деле потенциал оккупационных войск и какие решения может принять враг

Летняя наступательная кампания армии страны-агрессора сейчас у всех на слуху. Российские пропагандисты и официальные лица регулярно угрожают масштабным наступлением, масштабы которого "ранее никто не видел". Но действительно ли армия РФ образца 2025 года способна на масштабную общевойсковую наступательную операцию?

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде чем оценить возможности РОВ в 2025 году для проведения масштабных наступательных кампаний, стоит упомянуть, что в 2022-м полномасштабное вторжение в Украину осуществлялось группировкой от 180 до 200 тысяч человек и до конца года ими было захвачено около 64,7 тыс. км².

По состоянию на конец 2024 года количество российских войск в Украине превышало 600 тыс., но оккупированных территорий было 67,8 тыс. км². То есть за два года полномасштабной войны было захвачено 3,1 тыс. км²?

С чем может быть связано такое снижение потенциала РОВ в вопросе продвижения и захвата территорий Украины? Конечно же, со снижением показателей качества и количества комплектации российских войск. И именно об этом сегодняшний материал. Не про то, как будет проводиться летняя кампания РОВ и на каких направлениях они будут делать акцент, какую тактику выберут и т.д. Речь именно о потенциале, и почему это приведет к еще большей мясорубке и еще большим потерям у оккупантов, нежели в 2024-м.

Деградация РОВ

Когда российские оккупационные войска начали полномасштабное вторжение, то в их составе были полностью укомплектованные подразделения, на тот момент формировавшиеся по принципу батальонных тактических групп. И не зря, ведь БТГр – это в некотором смысле тот самый показатель, позволяющий оценивать эффективность войск в наступлении и обороне.

В 2022 году я очень часто прибегал к расчетам потенциала группировок, опираясь именно на комплектацию подразделения по образцу БТГр, благодаря чему вывел "индекс БТГр" – расчетное сравнение возможностей группы войск, с учетом разделения ее на полноценные батальонные тактические группы. В зависимости от соответствия комплектации этих войск такому разделению, а также соответствия функционалу делался вывод об их боеспособности и эффективности.

Базой такой оценки является стандартная штатная комплектация БТГр: 11 танков, 33 ББМ, 12 САУ, 12 РСЗО, 3 ЗРК/ЗРПК и 3 РЭБ. Также в состав входят подразделения с ПЗРК, ПТРК и минометная батарея. В зависимости от того, насколько подразделение соответствует этому показателю, можно делать соответствующие выводы о его эффективности в наступлении и обороне.

Конечно, на "индекс БТГр" влияют и другие показатели: от рельефно-ландшафтных особенностей местности, где осуществляется наступление, до количества населенных пунктов по фронту 2-4 км и на глубину до 5 км, и прочих. Но в эти особенности я не буду здесь углубляться.

А теперь наш любимый с вами раздел – эта занимательная математика. А именно – как выглядят те или иные группы войск либо скопления формирований РОВ на определенных направлениях с учетом этого эталонного показателя.

Сразу отмечу, что в списке оценки присутствуют только те группы войск и формирования, численность которых можно оценить относительно, но в достаточной мере, чтобы иметь представление об их комплектации.

Курская ГВ

Личный состав – 65 тысяч или 82 БТГр.

Танки – около 120 единиц или 13% от необходимого количества, дефицит 87%.

ББМ – около 500 или 18% от необходимого количества, дефицит 82%.

Ствольная артиллерия – около 700 единиц или 77% от необходимого количества, дефицит 23%.

Как видим, Курская ГВ в основном ориентирована на людской ресурс, поддерживаемый артиллерией. Отдельно можно говорить и о поддержке авиацией, осуществляемой в этом регионе более интенсивно и с меньшими рисками, но все же такого потенциала не хватает для проведения результативной общевойсковой наступательной операции. Особенно с целью захвата Сум или области в целом.

В свою очередь Курской ГВ достаточно для проведения продолжительных диверсионных действий в приграничной зоне, а также для осуществления террора ближнего тыла большим количеством обстрелов ствольной артиллерией.

ГВ "Восток"

Личный состав – минимум 80 тысяч тел или 100 БТГр.

Танки – около 350 или 32% от необходимого количества, дефицит 68%.

ББМ – около 850 или 26% от необходимого количества, дефицит 74%.

Ствольная артиллерия – около 500 или 42% от необходимого количества, дефицит 58%.

Опять-таки основной упор делается на людской ресурс, в то время как с техникой, ОБТ и ББМ серьезный дефицит, не позволяющий проводить наступление согласно уставу.

Дефицит техники пытаются компенсировать людьми и неспециализированной техникой, что приводит к большим потерям личного состава и вынуждает увеличивать его привлечение в штурмах, что опять-таки увеличивает пропасть между количественным показателем л/с и комплектацией подразделений и приводит впоследствии к еще большим потерям.

Торецкое направление

Личный состав – около 50 тысяч или 63 БТГр.

Танки – около 150 или 21% от необходимого количества, дефицит 79%.

ББМ – около 300 или 14% от необходимого количества, дефицит 86%.

Ствольная артиллерия – около 350 или 50% от необходимого количества, дефицит 50%.

Покровское направление

Личный состав – минимум 80 тысяч тел или 100 БТГр.

Танки – около 350 или 32% от необходимого количества, дефицит 68%.

ББМ – около 650 или около 20% от необходимого кол-ва, дефицит 80%.

Ствольная артиллерия – 650 или 54% от необходимого количества, дефицит 46%.

ГВ "Днепр" – Запорожское направление

Личный состав – около 70 тыс. или 82 БТГр.

Танки – около 300 или 33% от необходимого количества, дефицит 67%.

ББМ – около 700 или 26% от необходимого количества, дефицит 74%.

Ствольная артиллерия – около 650 или 65% от необходимого количества, дефицит 35%.

Купянское направление

Личный состав – около 35 тыс. или 44 БТГр.

Танки – около 400 или 83% от необходимого количества, дефицит 17%.

ББМ – около 750 или 52% от необходимого количества, дефицит 48%.

Ствольная артиллерия – около 400 или 75% от необходимого количества, дефицит 25%.

Единственное направление в зоне ответственности ГВ "Запад", которое имеет в составе задействованных тут подразделений максимальную комплектацию по бронетехнике, что стало возможным благодаря наличию в составе данной группы войск так называемой 1 танковой армии.

Почему так называемой? Поскольку 1 ТА таковой сейчас считать можно исключительно формально, но в целом за счет этого формирования ГВ "Запад" имеет из всех ГВ РОВ наилучший показатель комплектации.

Правда, даже это обстоятельство не позволяет этой группировке демонстрировать впечатляющие результаты наступательных действий, которые долгое время ограничены исключительно тактического уровня достижениями.

Лиманское направление

Личный состав – около 35 тыс. или 44 БТГр.

Танки – более 400 или 83% от необходимого количества, дефицит 17%.

ББМ – около 900 или 62% от необходимого количества, дефицит 38%.

Ствольная артиллерия – около 300 или 60% от необходимого количества, дефицит 40%.

Ситуация аналогичная Купянскому направлению – особенно после того, как 20 ОВА получила усиление подразделениями 1-й ТА.

Северское направление

Личный состав – около 26 тыс. или 33 БТГр.

Танки – 150 или 42% от необходимого количества, дефицит 58%.

ББМ – около 300 или 27% от необходимого количества, дефицит 73%.

Ствольная артиллерия – около 200 или 51% от необходимого количества, дефицит 49%.

Краматорское направление

Личный состав – 17 тыс. или 21 БТГр.

Танки – 130 или 56% от необходимого количества, дефицит 44%.

ББМ – 200 или 29% от необходимого количества, дефицит 71%.

Ствольная артиллерия – около 150 или 60% от необходимого количества, дефицит 40%.

Выводы

Как мы видим из вышеописанных расчетов ряда групп войск РОВ, дефицит техники в подразделениях нередко превышает 60-70%. Именно это является одной из причин, почему армия страны-агрессора не может проводить масштабных общевойсковых операций по широкому фронту, с прорывом обороны противника.

Для пояснения: прорывом обороны можно считать наступление по фронту 30-50 км с глубиной прорыва до 20-30 км в максимально сжатые сроки – 2-3 недели.

Именно это и есть прорыв обороны, а не выгрызание по 50-100 метров ежедневно по лесопосадкам, растянувшееся на годы и вылившееся в колоссальные потери, приближающиеся к миллионному показателю.

Тем не менее не стоит воспринимать выше озвученную информацию как утешительную. В условиях острого дефицита техники РОВ компенсируют ее большим количеством людей и неспециализированной гражданской техники (автомобили, мотоциклы, квадроциклы и пр.). Разумеется, это не повысит эффективность вражеских штурмов и наступления, а лишь частично решит возникшие у россиян проблемы.

Опасность дальнейшего ухудшения положения РОВ в вопросах продолжения проведения таких штурмов заключается и в том, что военно-политическое руководство России, понимая, что поступательно возникает и дефицит людского ресурса, может прибегнуть к открытой всеобщей мобилизации.

Учитывая, что общество в РФ уже прогревают этой темой (в частности, заявлениями Дмитрия Пескова о "Сталинской мобилизации"), совершенно не исключено, что решение уже принято и будет озвучено в ближайшее время.