Россия хочет до конца марта оккупировать всю Донецкую область и не только: Палиса раскрыл планы врага. Видео

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что Россия планирует до конца марта оккупировать всю Донецкую область.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью телеканалу"Мы – Украина", которое обнародовали в ближайшие дни. Палиса озвучил эти данные в разговоре с журналисткой Юлией Галушкой.

По его словам, враг намерен выйти на административные границы Донецкой области не позднее начала апреля. "Также [враг планирует] максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской области", – отметил он.

Кроме Донецкой области, по словам чиновника, российские войска не оставляют намерений создать буферную зону вдоль границы в Сумской и Харьковской областях. Речь идет о расширении зоны боевых действий вблизи государственной границы.

Палиса также заявил, что в случае возможного успеха до конца года противник будет пытаться развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы. В то же время он подчеркнул: "Я не вижу по состоянию на сейчас возможности реализации этих планов у противника в ближайшие полгода".

Оценка и сроки

По словам заместителя руководителя ОП, ближайшей целью для российской армии остается выход на административные границы Донецкой области. Ориентировочный срок – конец марта или начало апреля.

Отдельно он обратил внимание на южное направление. Там, по его словам, враг пытается максимально продвинуться в пределах Запорожской и Днепропетровской областей, а также продолжает попытки давления на приграничные районы Сумщины и Харьковщины.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал сложной оперативную обстановку на Покровском и Очеретинском направлениях. Только на этих двух отрезках фронта за прошедшую неделю зафиксировано около 400 боевых столкновений с врагом.

