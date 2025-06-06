Россия хочет оккупировать всю территорию Украины к востоку от реки Днепр и захватить Одессу и Николаев в следующем году, – Палиса

Кремль не собирается заканчивать войну: цель агрессора – оккупировать Украину. До конца этого года он стремится захватить весь Донбасс и создать "буферную зону" вдоль северной границы

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"План-минимум" на следующий год заключается в попытках оккупировать Одесскую и Николаевскую области, а также все правобережье Украины. О соответствующих разведданных во время визита украинской делегации в Вашингтон на этой неделе рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, пишет РоІітісо.

По данным украинской разведки, пока президент США Дональд Трамп уговаривает российского диктатора Владимира Путина начать реальные мирные переговоры, Москва вынашивает масштабные планы по дальнейшей оккупации украинских территорий, в том числе и для отрезания Украины от Черного моря.

Так, по словам Палисы, в этом году ключевой задачей для России является расширение влияния на востоке нашего государства. Враг стремится захватить до осени всю территорию Донецкой и Луганской областей, а до конца года – создать "буферную зону" вдоль северной границы с Россией.

Планы на 2026-й у Москвы – еще более амбициозны: российский диктатор стремится оккупировать всю правобережную территорию Украины. Также, по словам Палисы, Россия надеется захватить южные украинские области Одессу и Николаев, что отрежет Украину от Черного моря – жизненно важного канала для экспорта украинского зерна.

"К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне", – констатировал Палиса.

В то же время в РоІітісо скептически оценили реалистичность таких намерений агрессора.

"Непонятно, сможет ли Россия достичь этих целей. Москва медленно продвигается на поле боя, но ей трудно достичь таких значительных территориальных достижений, как в начале войны. Военные аналитики прогнозируют, что Россия ускорит темп своих операций в летнем наступлении, чтобы усилить давление на Украину, но отмечают, что Москве может быть трудно поддерживать этот темп в 2026 году", – говорится в материале.

В то же время очевидно, что Россия не собирается завершать войну в ближайшее время. Западные разведки не фиксируют ни малейших признаков, что Москва отказалась от двух главных целей своего полномасштабного нападения: навсегда привязать Украину к России и заключить грандиозную сделку с Западом, которая будет предусматривать пересмотр архитектуры безопасности в Европе после Холодной войны. Именно это, констатирует РоІітісо, и имеют в виду российские чиновники, когда говорят о решении "коренных причин" конфликта.

"Россияне хотят соглашения. Но они не рассматривают как главное соглашение между собой и украинцами. Они считают, что это длительное геополитическое перетягивание каната между Москвой и Вашингтоном", – считает бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби.

РоІітісо также напоминает, что свои максималистские требования Москва изложила в "меморандуме", который российская делегация привезла на переговоры с украинцами в Стамбул в понедельник, 2 июня. Перечень ультиматумов РФ включал требования о международном признании аннексии Крыма, а также четырех украинских регионов, частично оккупированных Москвой, отказа Украины от намерений вступить в НАТО или любые другие оборонительные блоки и ограничения численности ВСУ.

"Я не уверен, что Вашингтон полностью понимает, к какому соглашению стремятся россияне", – подчеркнул Биби.

Напомним, ранее президент Финляндии призвал США и ЕС к более сильным санкциям против России. По словам Александра Стубба, только совместное давление и сильная украинская армия способны заставить Россию прекратить агрессию против Украины.

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