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Россия хочет оккупировать всю территорию Украины к востоку от реки Днепр и захватить Одессу и Николаев в следующем году, – Палиса

Лилия Рагуцкая
War
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Россия хочет оккупировать всю территорию Украины к востоку от реки Днепр и захватить Одессу и Николаев в следующем году, – Палиса

Кремль не собирается заканчивать войну: цель агрессора – оккупировать Украину. До конца этого года он стремится захватить весь Донбасс и создать "буферную зону" вдоль северной границы

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"План-минимум" на следующий год заключается в попытках оккупировать Одесскую и Николаевскую области, а также все правобережье Украины. О соответствующих разведданных во время визита украинской делегации в Вашингтон на этой неделе рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, пишет РоІітісо.

Россия хочет оккупировать всю территорию Украины к востоку от реки Днепр и захватить Одессу и Николаев в следующем году, – Палиса

По данным украинской разведки, пока президент США Дональд Трамп уговаривает российского диктатора Владимира Путина начать реальные мирные переговоры, Москва вынашивает масштабные планы по дальнейшей оккупации украинских территорий, в том числе и для отрезания Украины от Черного моря.

Так, по словам Палисы, в этом году ключевой задачей для России является расширение влияния на востоке нашего государства. Враг стремится захватить до осени всю территорию Донецкой и Луганской областей, а до конца года – создать "буферную зону" вдоль северной границы с Россией.

Планы на 2026-й у Москвы – еще более амбициозны: российский диктатор стремится оккупировать всю правобережную территорию Украины. Также, по словам Палисы, Россия надеется захватить южные украинские области Одессу и Николаев, что отрежет Украину от Черного моря – жизненно важного канала для экспорта украинского зерна.

"К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне", – констатировал Палиса.

В то же время в РоІітісо скептически оценили реалистичность таких намерений агрессора.

"Непонятно, сможет ли Россия достичь этих целей. Москва медленно продвигается на поле боя, но ей трудно достичь таких значительных территориальных достижений, как в начале войны. Военные аналитики прогнозируют, что Россия ускорит темп своих операций в летнем наступлении, чтобы усилить давление на Украину, но отмечают, что Москве может быть трудно поддерживать этот темп в 2026 году", – говорится в материале.

В то же время очевидно, что Россия не собирается завершать войну в ближайшее время. Западные разведки не фиксируют ни малейших признаков, что Москва отказалась от двух главных целей своего полномасштабного нападения: навсегда привязать Украину к России и заключить грандиозную сделку с Западом, которая будет предусматривать пересмотр архитектуры безопасности в Европе после Холодной войны. Именно это, констатирует РоІітісо, и имеют в виду российские чиновники, когда говорят о решении "коренных причин" конфликта.

"Россияне хотят соглашения. Но они не рассматривают как главное соглашение  между собой и украинцами. Они считают, что это длительное геополитическое перетягивание каната между Москвой и Вашингтоном", – считает бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби.

РоІітісо также напоминает, что свои максималистские требования Москва изложила в "меморандуме", который российская делегация привезла на переговоры с украинцами в Стамбул в понедельник, 2 июня. Перечень ультиматумов РФ включал требования о международном признании аннексии Крыма, а также четырех украинских регионов, частично оккупированных Москвой, отказа Украины от намерений вступить в НАТО или любые другие оборонительные блоки и ограничения численности ВСУ.

"Я не уверен, что Вашингтон полностью понимает, к какому соглашению стремятся россияне", – подчеркнул Биби.

Напомним, ранее президент Финляндии призвал США и ЕС к более сильным санкциям против России. По словам Александра Стубба, только совместное давление и сильная украинская армия способны заставить Россию прекратить агрессию против Украины.

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