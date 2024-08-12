Россия хочет перекрыть дыру в обороне: откуда враг перекидывает силы на Курщину

В Силах обороны заявили, что на фронте зафиксировали перемещение войск страны-агрессора России с Приднепровского направления. Оккупанты перемещают своих силы на другие направления, в том числе в Курскую область.

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Об этом сказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в понедельник, 12 августа, в эфире телемарафона. По его словам, именно на Курщине у российских оккупантов самое большое количество дыр в обороне.

"Подтверждаю, что есть перемещение из Приднепровского направления, и не только с этого направления, вражеских подразделений, некоторых батальонов, других частей на другие направления. Очевидно, что и на Курское тоже, где у россиян сейчас больше всего дыр в обороне. Но здесь есть немного обратная логика – ее еще нужно понять, в чем подвох, так сказать", – сказал Лиховой.

В то же время спикер отметил, что накануне россияне активизировались именно на Приднепровском направлении, откуда перемещают свои силы. Вероятно, оккупанты хотели продемонстрировать, что способны атаковать и дальше.

"Когда их начали забирать (оккупантов. – Ред.) в том числе на Курское направление, то за вчера уже было резкое оживление на Приднепровском направлении, на левобережье Днепра. Думаю, что должно пройти несколько дней, чтобы понять, были ли это показательные действия, когда они хотят показать, что, несмотря на уменьшение их защитных порядков, они якобы способны атаковать и дальше, или это, возможно, какой-то другой замысел", – сказал Лиховой.

Отметим, что накануне аналитик DeepState Роман Погорелый сказал, что с Донбасса российские войска пока не оттягивают свои резервы с целью переброски их в Курскую область. Риски потерять позиции в районах Покровска, Торецка, Угледара слишком велики, чтобы оккупанты позволили себе оттуда вывести войска.

Он считает, что ВС РФ скорее оттянут свои силы из южных регионов, чем из восточных.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны сейчас контролируют около 1000 квадратных километров на Курщине. Бои идут практически по всему фронту.

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