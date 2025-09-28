Россия хочет посеять панику: военные опровергли фейк врага о 'продвижении' в Ямполе

Россия продолжает сообщать о своих "победах" на самых тяжелых направлениях. Однако Вооруженные силы Украины, в частности, опровергли фейк врага по "продвижению" в Ямполе (Донецкая область). Это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население.

Об этом сообщает 11 Армейский корпус Сухопутных войск ВСУ. Отмечается, что реагируя на ситуацию, Силы Обороны сосредоточили необходимые силы и средства, чтобы не допустить реализации этих планов.

"Противник определил одной из своих целей улучшение тактического положения в районе населенного пункта Ямполь. В поддержку наступательных действий собственных войск российские пропагандистские ресурсы в рамках информационно-психологического воздействия распространяют ложные сообщения о якобы продвижении оккупантов", – говорится в сообщении украинских военных.

На самом деле:

– Населенный пункт Ямполь находится под контролем Сил Обороны Украины.

– Все вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются инфильтроваться, вовремя обнаруживаются и обезвреживаются.

– Никаких тактических успехов противник не достиг.

Ранее в оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" опровергли распространенную информацию о якобы захвате российскими войсками населенного пункта Колодязи на Лиманском направлении. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский, подчеркнув, что данные о контроле села оккупационными силами не соответствуют действительности.

Напомним, украинские силы недавно продвинулись на Лиманском направлении. Успехов защитники достигли в населенном пункте Торское. В то же время враг сосредоточил на этом направлении большое количество войск, перебрасывает резервы, в атаку бросает плохо обученных новобранцев – их встречают украинские дроны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW сомневаются, что армия РФ контролирует территорию вблизи Доброполья. Данные, которыми располагают аналитики, свидетельствуют о том, что украинские подкрепления, прибывшие на усиление направления, не дают врагу закрепиться на новых позициях. Сейчас в Институте изучения войны ждут подтверждения того, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и выбить врага с части территории, на которую он просочился.

