Россия хочет представить оккупированные территории Украины как свои: разведка Британии объяснила, что стоит по заявлению Матвиенко

Руководство государства-террориста собирается представить оккупированные территории Украины как неотъемлемые части России. На данный момент там продолжаются усилия по "русификации", которые включают пересмотр систем образования, связи и транспорта.

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Об этом сказано в сводке британской разведки о ситуации в Украине, опубликованной в Twitter Минобороны Великобритании 6 февраля. Там напомнили, что 1 февраля председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко анонсировала региональные выборы в аннексированных областях Украины на 10 сентября 2023 года.

В британской разведке считают, что включение выборов в единый день голосования, который запланирован по всей России, только подчеркивает стремление РФ представить захваченные украинские регионы, как свои.

В сводке подчеркнули, что несмотря на то, что даже в России избиратели больше не имеют права на демократический выбор, лидеры, вероятно, будут приводить аргумент, что новые выборы еще больше оправдывают оккупацию.

Напомним: также в британской разведке сообщили, что оккупанты официально "включили" временно захваченные территории Украины в свой Южный военный округ, что свидетельствует о стремлении интегрировать их в долгосрочное ведение войны.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности РФ сесть за переговорный стол с Украиной "без предварительных условий". Также она обвинила США в "затягивании конфликта" и "продолжении агрессивной политики".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в конце февраля президент РФ Владимир Путин планирует обратиться к Федеральному собранию РФ с посланием. В нем хозяин Кремля традиционно будет говорить о войне, "героях"-оккупантах, "современном оружии" и оккупированных украинских территориях;

– ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Путин отдал приказ своим войскам полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Сделать это оккупанты, согласно установленным "дедлайнам", должны до начала марта.

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