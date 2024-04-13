Россия хочет уничтожить энергетику Украины, но ее спасает 'буфер безопасности' – Le Monde

Государство-террорист Россия пытается частями уничтожить украинскую энергетику и сейчас добивается в этом существенных успехов. От полного погружения во тьму наше государство спасает "буфер безопасности" – поставки электричества из Европы и разветвленная сеть автономных систем энергообеспечения.

Об этом пишет французское издание Le Monde. Издание отметило, что враг бьет не только по распределительной сети, но и по электростанциям.

Директор по коммуникациям государственного оператора "Укрэнерго" Мария Цатурян пояснила, что цель оккупантов остается такой, как и в 2022 году, однако они изменили стратегию и уничтожает энергетику Украины кусок за куском.

Энергоинфраструктура нашего государства имеет свою защиту – бетонные блоки, мешки с песком, железные сетки для сдерживания дронов – однако все это не спасает от баллистических ракет.

Цатурян признала, если бы Украина не была интегрирована в европейскую систему энергетики, то сегодня регионы, наиболее пострадавшие от бомбардировок, имели бы больше отключений электричества. Импорт электроэнергии из стран-союзников имеет немаловажное значение.

Кроме того, многие важные и особенно чувствительные объекты в Украине уже имеют свои автономные источники энергообеспечения, как-то малые модульные теплоэлектростанции, предоставленные международными донорами. Такими средствами, например, в Харькове, обеспечены больницы и пожарные части.

В то же время, эксперт по вопросам энергетики аналитического Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что с июля до следующей зимы энергодефицит в нашей стране будет усиливаться. По этой причине, если Украина не получит дополнительные системы ПВО, миллионам украинцев придется выехать из некоторых городов на юге и востоке на следующую зиму.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Госагентстве восстановления и развития инфраструктуры сообщили, что причиной полного разрушения Трипольской ТЭС стало недофинансирование строительства защитных сооружений третьего уровня. По его словам, это ставит под угрозу устойчивость энергосистемы и возможность возникновения крушения в случае дальнейших атак.

– В результате обстрела 11 апреля в Харькове выведены из строя две ТЭЦ и трансформаторная подстанция. Напряжений в энергосистеме недостаточно, графиков отключения света энергетики пытаются соблюдать, но могут быть сбои и аварийные ситуации.

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