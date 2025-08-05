'Россия имеет количественное преимущество в живой силе': эксперт оценил ситуацию на юге и объяснил, есть ли угроза для Херсона. Карта

Россия имеет количественное преимущество в живой силе. Именно поэтому она периодически активизирует наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, выискивая слабые места для дальнейших попыток прорыва украинской обороны.

Сейчас враг активизировался на юге нашего государства, однако прорваться к Херсону ему мешает естественная преграда – Днепр. Об этом в интервью OBOZ.UA сказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский.

Что известно

В последнее время россияне активизировались на юге нашего государства, в частности в районе населенных пунктов Казачьи Лагери и Крынки на Херсонщине, а также вблизи Гуляйполя на Запорожье.

Может ли юг стать основным направлением вражеских атак и существует ли там угроза прорыва российских войск, по мнению эксперта, будет зависеть от того, какие ресурсы для этого имеет Россия.

"Все зависит не от того, где идут наиболее ожесточенные боевые действия, а от того, где именно сосредотачиваются ресурсы противника, его резервы, которые он планирует ввести в действие. Именно там и будет определено главное направление. Маневры такими резервами – это элемент оперативного искусства. Так поступают и Силы обороны Украины, так же действует и противник", – отметил Сунгуровский, добавив, что ответы на эти вопросы должна дать военная разведка.

В то же время он отметил, что благодаря преимуществу в количестве личного состава враг может позволить себе атаковать одновременно на нескольких участках фронта.

"Относительно того, что враг активизирует действия на отдельных участках фронта, то это объясняется тем, что Россия имеет количественное преимущество в живой силе. Они применяют подобную тактику на нескольких направлениях. То есть, усиливая там свои наступательные действия, они нащупывают слабые места в нашей обороне. И где нащупали, там и будет направление прорыва", – подчеркнул эксперт.

Он повторил, что сейчас невозможно прогнозировать, имеет ли шанс враг прорвать фронт.

"Это зависит от планов противника и его возможностей, о чем должна узнать наша разведка. В частности, это будет зависеть от того, сосредоточены ли на этом участке фронта необходимые резервы или нет, планируют ли они там наступать или нет. В принципе, возможно все", – сказал Сунгуровский.

Он также отдельно оценил угрозы для Херсона, которые, по некоторым оценкам, выросли после атак россиян на автомобильный мост, соединяющий микрорайон Корабел, расположенный на другом берегу реки Кошевая, с остальным городом.

"Угрозы есть всегда. Стоит понимать, что российские войска имеют достаточно ресурса для того, чтобы терроризировать наше население не только в Херсоне, но и в Сумах, в Харькове, в Днепре. То есть это их манера ведения "боевых действий". Так воевать с мирным населением – это варварство", – подчеркнул Сунгуровский.

В то же время он не взялся прогнозировать, могут ли россияне попытаться форсировать Днепр там, где русло реки узкое – в частности, в направлении Ивановки. Однако подчеркнул: любое естественное препятствие делает наступление для войск сложнее.

"Если говорить о том, насколько это трудно – форсировать реку, то любое естественное препятствие – то ли высота, то ли река, то ли болотистая местность – имеет большое значение. Именно поэтому за них и держатся – чтобы закрепить свою оборону. Такие преграды всегда трудно брать", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, начиная со 2 августа, Россия как минимум дважды атаковала мост в Херсоне через реку Кошевая. Он соединяет обособленный микрорайон Корабел с остальным городом.

В результате вражеских ударов мост получил повреждения, однако по состоянию на 3 августа им еще можно было пользоваться. Поэтому местные власти призвали жителей микрорайона позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться, пока еще есть возможность это сделать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!