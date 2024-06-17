Россия ищет боеприпасы и добровольцев: что стоит за предстоящим визитом Путина в КНДР и в чем интерес обоих государств

В ближайшие дни российский диктатор Владимир Путин может посетить Северную Корею, чтобы еще сильнее укрепить сотрудничество двух стран в сфере вооружений. Ожидается, что в этот раз главарь Кремля будет просить у Ким Чен Ына не только оружие, но и живую силу.

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Страна-террорист РФ нуждается в строителях и даже "добровольцах" для отправки на линию фронта в Украине. Об этом сообщает издание ВВС.

Южнокорейские источники предполагают, что встреча Путина и Кима может состояться уже 18 июня, а спутниковые снимки зафиксировали очевидную подготовку в Северной Корее. При этом кремлевские пропагандисты умышленно подогревают градус вокруг темы визита Путина в КНДР.

В частности, в РФ хвастаются, что их диктатор впервые за более чем 20 лет посетит КНДР, а также понимают, что Запад будет пристально следить за переговорами двух диктаторов. Недавно в Кремле заявили о возможности "очень глубоких отношений" между Россией и Северной Кореей. Также руководство РФ выдало, что Запад должен еще раз подумать перед тем, как бросить вызов РФ и КНДР.

На Западе уверены, что Путин едет к Киму просить еще больше оружия для российской оккупационной армии. Кроме того, агрессор ищет строителей и даже добровольцев для отправки на линию фронта в Украине.

В ответ Пхеньян рассчитывать получить российскую продукцию, а также технологическую помощь для военных целей, включая свою программу ракет большой дальности, которая в конечном итоге окажется на расстоянии удара от США.

При этом аналитики считают, что этим визитом Путин хочет показать, что у России якобы осталось много друзей по всему миру. Также диктатор может просто продемонстрировать, что он будет делать то, что хочет.

Напомним, министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея отправила в Россию контейнеры из почти 5 млн артиллерийских снарядов. Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, будет просить еще больше боеприпасов во время своего предстоящего визита в Пхеньян.

Ранее сообщалось, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын задумал развивать связи со страной-агрессором Россией для того, чтобы оживить экономику своей страны. Заводы начали работать с повышенной мощностью, а министр обороны признал, что экономическая ситуация в КНДР значительно улучшилась благодаря российским поставкам продовольствия, сырья и нефтепродуктов.

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