КНДР послала России почти 5 млн артснарядов, – министр обороны Южной Кореи

Северная Корея отправила в Россию контейнеры из почти 5 млн артиллерийских снарядов. Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, будет просить еще больше боеприпасов во время своего предстоящего визита в Пхеньян на следующей неделе.

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Такое заявление сделал министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик. Об этом пишет Bloomberg.

Сеул зафиксировал отправку не менее 10 тысяч транспортных контейнеров из Северной Кореи в Россию, которые могут содержать 4,8 миллиона артиллерийских снарядов, аналогичных тем, что Россия использует против Украины.

"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно по военным поставкам, в частности артиллерийским снарядам", – сказал Шин.

Он также добавил, что Северная Корея отправила России десятки баллистических ракет. В обмен на боеприпасы Россия предоставила Северной Корее технологии для развертывания разведывательных спутников, а также вооружения, в том числе танки и самолеты.

Путин намерен посетить Северную Корею уже на следующей неделе. Поездка туда станет первой с июля 2000 года, и она вызвала обеспокоенность в США и их партнеров по поставкам оружия.

Боеприпасы, отправленные Северной Кореей после встречи Путина и Кима в России в сентябре, что привело к активизации торговли между соседями, вероятно намного превзошли то, что было отправлено США и Европейским Союзом Украине.

Хотя Россия и Северная Корея отрицают поставки оружия, коммерческие спутниковые снимки и разведывательные данные, предоставленные правительством США, показывают, что российские грузовые суда регулярно курсируют между некогда тихим северокорейским портом Наджин недалеко от границы с Россией.

Напомним, Соединенные Штаты Америки внимательно следят за сотрудничеством России с КНДР и Ираном. В первую очередь, Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию вокруг военного сотрудничества стран с Москвой, поскольку это помогает агрессору на поле боя в Украине.

Ранее сообщалось, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын задумал развивать связи со страной-агрессором Россией для того, чтобы оживить экономику своей страны. Заводы начали работать с повышенной мощностью, а министр обороны признал, что экономическая ситуация в КНДР значительно улучшилась благодаря российским поставкам продовольствия, сырья и нефтепродуктов.

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