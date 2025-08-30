Россия использовала саммит на Аляске для отсрочки осеннего наступления – ISW

Военно-политическое руководство России воспользовалось саммитом на Аляске 15 августа, чтобы, помимо прочего, затянуть запланированное наступление осенью 2025 года. Кремль рассчитывает "выиграть время" перед потенциальным наступлением в октябре или ноябре.

При этом пока неясно, где российские войска могут сосредоточить свои основные усилия осенью 2025 года. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Использование саммита для военной эскалации

Российские захватчики воспользовались саммитом на Аляске для активизации текущих наступательных операций. В частности, была проведена операция по проникновению в районе Доброполья. Кроме того, российские силы, накапливали беспилотники и ракеты, которые были использованы для ударов по Киеву в ночь на 28 августа, что привело к тяжелым жертвам среди мирного населения.

Эти сообщения подтверждают долгосрочные оценки аналитиков о неизменности военных целей Кремля в Украине. Предупреждения о том, что российские войска по-прежнему планируют наступление осенью 2025 года, подтверждают долгосрочную оценку ISW и недавние заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что военные цели РФ в Украине не изменились.

Прогнозы украинской разведки

Предупреждение о подготовке российских войск к осеннему наступлению согласуется с недавними заявлениями украинских чиновников о российских военных планах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал в начале августа, что Россия может перебросить крупные силы: до 15 тыс. военнослужащих на Запорожское направление, 7 тыс. – на Покровское и 5 тыс. – на Новопавловское. Эти маневры оккупантов могут свидетельствовать о подготовке к активизации наступательных операций в в ближайшем будущем.

В свою очередь заместитель начальника Главного управления разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что российские войска планируют достичь всех своих целей в районе Купянска, Часового Яра, Торецка и Покровска к началу сентября 2025 года. При этом, по словам Скибицкого, первоначальный план по захвату всей Донецкой области был отложен с 1 августа на 31 декабря 2025 года.

Что предшествовало

Страна-террорист РФ готова к затяжной войне и не заинтересована в прекращении огня. Наступление планируется на нескольких направлениях, включая Купянское, Покровское, Торецкое, а также на территориях Харьковской и Сумской областей. Планы РФ свидетельствуют о переходе на тактику использования штурмовых групп в качестве основного элемента ведения войны. Ряд экспертов и аналитиков считают, что боевые действия продолжатся и в 2026 году.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война России против Украины может продолжаться еще много месяцев. Он добавил, что западные союзники в любом случае должны быть готовы к такому ходу событий и продолжать помогать Украине в условиях полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!