Россия использует импортную электронику в истребителях Су, применяемых против Украины – расследование

Вопреки санкциям государство-террорист Россия продолжает использовать современные электронные компоненты в военно-промышленном комплексе. В частности, электронные детали японского и американского производства враг применяет в истребителях Су.

При чем для получения электронных компонентов РФ использует ряд стран, таких как Венгрия, Кипр, Турция и Китай. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

Примечательно, что страны-посредники, связанные с военно-промышленным комплексом РФ, не попали под санкции. Поэтому агрессор продолжает получать более чем 2000 зарубежных деталей для своих истребителей. Эти компоненты россияне используют для таким самолетов, как Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57.

Эти истребители путинские захватчики ежедневно применяют для бомбардировки украинских населенных пунктов. Самолеты Су оккупанты используют для атак авиационными бомбами и управляемыми ракетами.

В ходе расследования журналисты совместно с Независимой антикоррупционной комиссией установили, что в российских истребителях массово используют детали из США. Речь идет о таких производителях как Texas Instruments, Analog Devices и других компаниях.

По словам авиаэксперта Валерия Романенко, импортные электронные компоненты россияне используют в радиолокаторах, позволяющих истребителям фиксировать цели на расстоянии более 300 километров, и обладают возможностью автоматического сопровождения и наведения на десятки таких целей. Он отметил, что за счет электронных компонентов из цивилизованных стран РФ может отслеживать ситуацию в воздухе и видеть расположение зенитно-ракетных комплексов.

"Такие приборы подняли информационное обеспечение российских пилотов. И все это обеспечивает бортовая электроника, которая позволяет россиянам наносить нам значительные потери и построена в основном на электронике западного производства", – рассказал Романенко.

Кроме американской электроники российские оккупанты используют в своих самолетах японские детали. В частности, в истребителях Су деталей от японской компании Murata в общей сложности журналисты насчитали более 200. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину импорт продукции Murata в страну-агрессор существенно увеличился – в 2022 году на 38%, а в 2023 – на 12,7%.

С экспортом электроники в Россию больше всего помогает Китай. Также в "лидерах" по странам-посредникам оказались Сербия, Турция и ОАЭ. Журналисты обнаружили, что в отношении ряда иностранных компаний-посредников, экспортирующих в РФ микросхемы, не введены санкции.

Напомним, в Государственном департаменте США в очередной раз призвали Китай не помогать стране-агрессору России вести войну против Украины. Вашингтон будет готов принять против Пекина дополнительные меры, если сотрудничество между этими государствами будет усугубляться.

Ранее сообщалось, что санкционный отдел министерства финансов США проводит проверку нескольких американских и иностранных компаний насчет случаев поставок чипов военного назначения, которые в конце концов попадают в страну-агрессор России.

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