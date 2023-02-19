Россия использует сексуальное насилие как оружие войны, – генпрокурор

Россия превратила сексуальное насилие в оружие в войне против Украины. Факты жестоких изнасилований граждан Украины фиксируются на всех украинских территориях, где находились войска государства-агрессора.

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Эту тему генеральный прокурор Украины Андрей Костин поднял во время встречи с депутатом британского парламента Алисией Кэрнс в Мюнхене. Также в ходе встречи обсуждались пути привлечения к ответственности военных преступников из РФ и возмещения страной-агрессором нанесенного войной ущерба Украине.

"Россия использует сексуальное насилие как оружие войны - мы фиксируем такие случаи везде, где были военные РФ. С депутатом парламента Великобритании обсудили вопросы привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба за счет государства-агрессора", - написал Костин в Twitter.

Этот разговор стал не единственной встречей, которую провел в Мюнхене генеральный прокурор Украины.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, в рамках официального визита в Мюнхен Костин с министром иностранных дел Германии Тобиасом Линднером обсудили создание Международного центра по расследованию преступления агрессии в Украине, который будет действовать в Гааге.

"Поддерживаем и усиливаем сотрудничество с Международным уголовным судом и Офисом Прокурора МУС. Параллельно работаем над созданием Центра по преступлению агрессии. Я твердо убежден, что это первый шаг к созданию Специального международного трибунала", - очертил результаты переговоров с Линднером генпрокурор Украины.

Также он встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. В ходе разговора Костин подчеркнул, что "мир и безопасность невозможны, пока не положен конец безнаказанности тех, кто совершает бесчеловечные преступления".

"Мы остаемся преданными делу привлечения военных преступников к ответственности", - заверил глава МКС.

Напомним, накануне, 18 февраля, во время выступления в рамках Мюнхенской конференции безопасности вице-президент США Камала Харрис заявила, что США официально установили, что Россия совершила преступления против человечества в Украине. Российская армия и высшее военно-политическое руководство РФ настолько масштабно и системно совершают военные преступления в войне против Украины, что их можно квалифицировать как угрозу безопасности всего человечества.

Харрис заверила: все исполнители и организаторы военных преступлений в Украине неизбежно будут привлечены к ответственности.