'Россия – как пьяный сосед': чеченские добровольцы поделились, почему воюют за Украину

На стороне Украины в войне против государства-террориста России воюет около 150-200 добровольцев из Чеченской Республики России. Они называют события в нашем государстве "Третьей чеченской" и пытаются компенсировать примерно 200 лет российского угнетения их родины.

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Речь идет о периоде от депортации населения Иосифом Сталиным в 1940-х годах, разрушении Борисом Ельциным их столицы Грозного до настоящего времени – правления марионетки Москвы в Чечне Рамзана Кадырова. С бойцами пообщались журналисты Politico.

Большинство из них – сыновья и внуки эмигрантов, участвовавших в Первой или Второй чеченских войнах, которые были вынужденные покинуть Чечню после прихода к власти режима Кадырова. Все они ненавидят "кадыровцев" и выражают отвращение к зверствам, которые те совершают. Некоторые даже подозревают, что именно они, а не "вагнеровцы", отрубили голову украинскому пленному на видео, которое было обнародовано в сети.

Чеченские бойцы отметили, что "устали от России" и сравнили ее с "пьяным соседом", который однажды хочет сжечь ваш дом, после чего просит прощения, а затем снова приходит и убивает вашу семью.

Чеченцы в Украине воюют в трех формированиях: батальоне имени Джохара Дудаева, названном в честь первого постсоветского президента независимой Чечни, батальоне имени шейха Мансура и более тайном батальоне, который сотрудничает с ГУР. Они в большинстве участвуют в боях за Бахмут, которые по своей кровавости сравнимы с временами Первой мировой войны.

Добровольцы уверены: они в Украине, чтобы воевать за Чечню, поскольку поражение РФ в этой войне неизбежно приведет к вооруженному восстанию на Северном Кавказе.

"Когда Россия проиграет эту войну с Украиной, она не сможет существовать как государство. Это невозможно. Она развалится", – высказал убеждение боец с позывным "Торто".

По информации издания, чеченцы не получают зарплату от украинского правительства и вынуждены сами себя экипировать, однако это не ослабило их энтузиазм к борьбе. Добровольцы надеются, что их участие в этой войне медленно изменит отношение многих украинцев к чеченцам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в сети появилось видео, как украинский Бахмут защищают добровольцы из Чечни. Они входят в состав Интернационального легиона ГУР МО;

– еще в прошлом году вдова первого президента независимой Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева призвала людей поспособствовать обеспечению всем необходимым добровольческого батальона имени своего мужа, военные которого принимают участие в войне против российских оккупантов.

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