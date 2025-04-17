Россия конфискует тысячи квартир украинцев в Мариуполе – BBC

Российские оккупационные власти системно конфискуют недвижимость у украинских жителей Мариуполя, вынужденно покинувших город во время активных боевых действий или погибших во время осады города. С июля 2024 оккупационная администрация города собирает "документы", по которым готовит к конфискации по меньшей мере 5700 жилых объектов.

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Об этом говорится в расследовании BBC Verify. Как отмечают журналисты, среди домов и квартир под конфискацию есть и те, кто сейчас проживает в городе.

Расследование ссылается на открытые "официальные документы" оккупационной администрации города. Согласно им, 2200 квартир уже находятся на финальной стадии изъятия, а 3550 объектов – на рассмотрении.

Так называемый мэр Мариуполя Олег Моргун недавно заявил, что было принято первое решение суда об изъятии около 600 квартир. Ускорение процедуры стало возможным благодаря новому российскому закону, который существенно ограничивает возможности украинцев защищать право собственности.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мариуполе продолжается вторая волна так называемой инвентаризации недвижимости. Именно под ее прикрытием захватчики производят рейдерский захват жилья местных жителей.

Чтобы сохранить свои квартиры, владельцы вынуждены пересекать территорию России, проходить жесткую фильтрацию, сталкиваться с бюрократическими трудностями и под давлением принять российское гражданство.

На фоне этих мероприятий в городе разворачивается масштабная кампания по "русификации". Меняются названия улиц, строятся новые военные объекты.

Согласно исследованию правозащитников, 93% многоэтажек в Мариуполе – не менее 443 зданий – либо повреждены, либо полностью разрушены. Однако "власти" города заявляют о строительстве только 70 новых домов.

Понятно, что местные жители жалуются на острую нехватку жилья.

Жители Мариуполя, включая более 350 тысяч человек, покинувших город, опасаются потерять свое жилье. В свою очередь российские оккупанты используют термин "бесхозный" для описания квартир и домов, которые, по их словам, не используются или не имеют законного владельца.

Фактически это имущество, не зарегистрированное в России. Но эти квартиры имеют законных владельцев – жителей Украины, сбежавших от российской оккупации, или наследников погибших в результате российских атак. Тем не менее, на практике, если дом попадает в любой из списков конфискации, вернуть собственность практически невозможно.

Эксперты по правовым вопросам утверждают, что такие конфискации являются явным нарушением законов войны, изложенных в Четвертой Женевской и Гаагской конвенциях, запрещающих захват гражданского имущества, за исключением очень ограниченных случаев.

Напомним, что также в Мариуполе продолжают строить дома под ипотеку для россиян из разных регионов страны-агрессора. Целью захватчиков является максимально заселить город своими гражданами, предоставляя им преимущества и льготы.

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