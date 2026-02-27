Россия коварно ударила по машине на Сумщине: есть погибшие и раненый. Фото

Российские оккупационные войска атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Сумском районе. В результате удара двое мужчин погибли, еще один получил ранения. Атака произошла 27 февраля 2026 года около 18:20 в Ворожбянской общине.

Информацию обнародовала Сумская областная прокуратура в официальном Telegram-канале. В ведомстве отметили:"Двое мужчин погибли, еще один 53-летний получил ранения в результате очередной вражеской атаки беспилотника на автомобиль". Правоохранители начали документирование последствий обстрела.

По данным следствия, оккупанты направили беспилотник на транспортное средство, которое находилось на территории громады. Удар пришелся прямо по автомобилю. Двое мужчин погибли на месте. Раненого 53-летнего мужчину доставили для оказания медицинской помощи.

Прокуроры работают на месте происшествия вместе с другими правоохранителями. Они фиксируют доказательства и собирают информацию о типе беспилотника и характере поражения. И это, фактически, очередной случай целенаправленного удара по гражданскому транспорту в приграничном регионе.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей. Уголовное производство открыто по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляют следователи Служба безопасности Украины в Сумской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства атаки, а также лиц, причастных к ее организации и выполнению.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты также не прекращают обстрелов и дроновых ударов по Сумщине. Так, 21 февраля враг атаковал гражданские объекты на территории Ахтырского и Шосткинского районов, где российский беспилотник попал в гражданское авто.

А в Херсоне российские оккупационные войска с помощью такого беспилотника атаковали маршрутку с пассажирами. В результате взрыва ранения получили три человека, среди них и водитель автотранспорта.

