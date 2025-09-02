Россия коварно ударила по пограничью Черниговщины: пострадали девочка и женщина, есть разрушения
Вечером в понедельник, 1 сентября, российская оккупационная армия обстреляла город Городня на Черниговщине. Ранены двое гражданских, в том числе ребенок.
Об атаке сообщил глава областной государственной (военной) администрации Вячеслав Чаус. Он написал в Telegram, что по пограничной общине противник ударил беспилотниками.
Зафиксировано три взрыва, есть повреждения частных домов. "К сожалению, есть раненые", – заявил чиновник.
Пострадала 14-летняя девочка, она госпитализирована в областную детскую больницу. Также травмы получила 50-летняя местная жительница, она попала в местную больницу.
