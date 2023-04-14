Россия могла решиться на производство ракет Х-50 по нескольким причинам: Игнат указал на замысел Кремля

Решение России наладить производство крылатых дозвуковых ракет Х-50 можно объяснить несколькими возможными причинами. Вероятно, государство-террорист обладает большим количеством ресурсов для изготовления такого типа боеприпасов или их стоимость достаточно доступна.

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Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он акцентировал, что заявление РФ о намерениях производить указанные ракеты еще не означает, что они будут реализованы, ведь планам Кремля могут помешать санкции.

"Возможно, есть больше ресурсов для изготовления данного типа боеприпасов, возможно, этот процесс дешевле. Но в принципе это ракета такого же типа как и те, которые Россия применяла против наших объектов. То, что они пытаются их создавать, это они только объявили. Будем надеяться, что в условиях санкций им это будет не так просто сделать", – подчеркнул Игнат.

Напомним, накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50 уже в июне. Нарастив количество этого оружия, оккупанты смогут возобновить массированные обстрелы Украины с воздуха уже осенью.

В настоящее время дозвуковые Х-50 ("Орион") пока существуют только на бумагах. В РФ заявляют, что они способны стрелять на дальность до 1,5 тысяч километров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР сообщили, что страна-агрессор Россия уже использовала для ударов по Украине половину запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия. С начала широкомасштабного вторжения РФ уже запустила по территории нашего государства не менее 8000 ракет;

– в ВСУ предупредили, что оккупанты могут нанести массированный ракетный удар как на Пасху, так и в любой другой день. Однако защитники украинского неба прекрасно осознают, поэтому усиленно готовятся к отражению атак.

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