Россия может готовить новое наступление на двух направлениях, Украине нужно больше оружия, – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что страна-агрессор Россия может готовить новое наступление на Украину по двум направлением. По его словам, это может произойти к годовщине полномасштабного вторжения – 24 февраля.

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Об этом он сказал в эфире французского канала BFMTV в среду, 1 февраля. Чиновник призвал государства оказать Украине больше военной помощи.

Украинские вооруженные силы не должны потерять инициативу на поле боя, подчеркнул Резников.

"Учитывая, что они (россияне. – Ред.) живут символизмом, они попытаются что-то предпринять в районе 24 февраля", – сказал министр.

По мнению Резникова, вооруженные силы России "могут осуществить наступление по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть юг".

"Мы не недооцениваем нашего врага", – продолжил он, добавив, что в России мобилизировали около 500 тысяч человек.

"Официально заявлено 300 тысяч, но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это гораздо больше", – продолжил министр.

"Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно скорее. Вот почему нам нужно оружие, чтобы сдерживать врага, потому что на войне все играется по инициативе", – добавил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аналитике Института изучения войны говорится, что российская армия намерена предпринять очередную попытку наступления на Украину в ближайшие месяцы. Путинские войска сосредоточатся преимущественно на оккупации большей территории Луганской и Донецкой областей.

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