Украина нанесла России болезненный удар, начав операцию в Курской области и взяв под свой контроль часть этого российского региона. Успех украинских воинов стал позором для "второй армии мира", потерявшей в Украине огромное количество техники и личного состава.

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Впрочем, западные аналитики считают, что Россия попытается отбить часть Курщины, которую контролируют ВСУ, до конца октября. Об этом говорится в материале The Times.

Издание отмечает успешность операции Сил обороны в Курской области. В дальнейшем же журналисты ожидают ответного хода РФ и того, что Москва в конце концов "дозреет" для контрнаступления в этом российском регионе.

"Предполагается, что Россия контратакует под Курском до наступления зимы в конце октября. Западные аналитики сходятся во мнении, что украинцы не захотят пытаться удержать все позиции, которые они захватили", – говорится в материале.

Впрочем, каков бы ни был финал Курской операции, ныне она является триумфом для Украины и позором для "второй армии мира".

"На данный момент это успех для Зеленского и позор для российских военных, которые уже потеряли 15 тысяч единиц бронетехники и 6 тысяч танков и были вынуждены развернуть старые танки Т-54, 70-летнюю модель, списанную более 40 лет назад", – описали текущую ситуацию для российских войск в The Times.

Между тем, добавляет издание, в Великобритании готовятся к вероятному приходу на пост президента США Дональда Трампа по результатам запланированных на ноябрь выборов. Правительство действующего британского премьера Кира Стармера вместе с бывшими чиновниками Борисом Джонсоном, Грантом Шеппсом и Беном Уоллесом пытаются укрепить поддержку Украины со стороны демократических стран. Потому что, как отметил экс-министр обороны Британии Шаппс, поражение Украины в войне с агрессором станет катастрофой для всего мира.

"Демократическая страна, которую захватил ее автократический сосед, катастрофа не только для этой нации, но и для всего мира. Поэтому демократии не должны останавливаться ни перед чем, чтобы обеспечить победу свободы. Мы не можем просто надеяться, что Украина победит Россию, мы также должны обеспечить средства", – подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что РФ в сутки потеряла еще шесть населенных пунктов Курщины. По состоянию на 18 августа ВСУ приближаются к ключевой артерии региона.

Сейчас наиболее активные бои продолжаются в Глушковском районе. Большинство района, включая административный центр Глушково, отрезаны от России после уничтожения мостов через реку Сейм. При этом в окружении Глушковского района оказались несколько тысяч российских военных. Так что единственная возможность для них спастись – сдать пограничные пункты, военные базы и склады, военную технику и пешком покинуть отрезанный район.