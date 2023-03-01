Россия может устроить массовый ракетный удар в ближайшие дни, – Гуменюк

Страна-агрессор Россия может устроить массированный ракетный удар по Украине в ближайшие дни. В частности, атака прогнозируется на ближайшие двое суток.

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Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспресо". По ее словам, фиксируется активность вражеской авиации (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы наблюдаем определенную активность авиации врага, но она пока не связана с непосредственной подготовкой к атаке. Хотя сам факт активности уже может свидетельствовать о подготовке к такой атаке", – заявила Гуменюк.

Она подчеркнула, что на данный момент, аналитика показывает, что для этого есть все предпосылки.

"Учитывая те сроки, которые противник выдержал от прошедшей массированной ракетной атаки, а также те предыдущие мероприятия, которые он уже провел, то есть расследование с помощью беспилотных поисковиков и запуска "шахедов", пытаясь проверить готовность и мощность нашей ПВО, – все это может свидетельствовать о достаточно интересном интервале до повтора такой атаки с сегодняшнего вечера и в течение ближайших двух суток" , – рассказала Гуменюк.

Как известно, недавно военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что если РФ попытается осуществить масштабную воздушную атаку на Украину, большинство ее самолетов будут сбиты в первые минуты нападения.

Отметим, в ночь на 1 марта во время воздушной тревоги в Кременчуге Полтавской области раздались взрывы. Как впоследствии выяснилось, это работала ПВО, было сбито пять вражеских дронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 26 на 27 февраля Россия устроила массированную дроновую атаку по Украине, к утру понедельника запустив 14 беспилотников типа Shahed-131/136. Наши силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских дронов-камикадзе иранского производства.