'Россия на пороге краха': Сунгуровский не исключил изменение административного устройства России

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, что Россия находится на грани краха. Он также допустил возможность изменения административного устройства РФ на фоне внутренних и военных проблем.

Об этом Сунгуровский сказал в разговоре с OBOZ.UA, отвечая на вопрос о потерях российской армии и ситуации внутри страны. По его словам, сейчас потери врага превышают количество новых контрактников. "И первое, и второе. На самом деле растет наше боевое искусство, на нашей стороне есть и техническое преимущество", – отметил эксперт.

Истощение системы

Сунгуровский объяснил, что влияние имеют сразу несколько факторов. С одной стороны, Силы обороны уничтожают больше живой силы противника. С другой – внутренние процессы в самой России не позволяют мобилизовать личный состав в масштабах, которые могли бы компенсировать потери на фронте.

"Это все работает. Это война на истощение", – сказал он. И добавил, что негативные процессы происходят не только на фронте, но и в гражданском секторе.

"Какими будут последствия? Я считаю, что очень неприятные для России, потому что там не только на фронте происходят такие вещи. Там и в экономике происходят очень негативные события. Россия на пороге краха", – подчеркнул эксперт.

Он также вспомнил дискуссии на Мюнхенской конференции, где звучали мысли о необходимости диалога с РФ из-за неизменности географии. В то же время, по его словам, можно изменить административное устройство государства. Эксперт напомнил, что на месте постсоветских стран ранее существовал Советский Союз, который прекратил существование, и назвал это прецедентом.

Экономический фактор

Главной причиной нынешнего состояния России Сунгуровский считает разрушение собственной экономики. "Экономика. Разрушение экономики, собственной экономики. Это не только газ и нефть. Да, они являются определяющими факторами поддержки российской экономики, но сама система управления и планирования этой экономикой является не очень гибкой", – ответил он на вопрос о ключевой проблеме.

По его словам, хотя газ и нефть остаются определяющими факторами поддержки российской экономики, сама система управления и планирования является недостаточно гибкой. России удалось быстро переориентировать экономику на военные рельсы, однако это привело к сокращению производства потребительских товаров.

Из-за создания новых предприятий для изготовления военной техники уменьшается выпуск гражданской продукции, что, по словам эксперта, разрушает экономику в целом. Речь идет о финансах, кредитах и других сферах. Сунгуровский подчеркнул, что ситуация имеет кумулятивный эффект и влияет как на производство, так и на население.

