Россия начала использовать против Украины дешевые дроны: в ГУР рассказали об их назначении

Россия начала использовать новые, дешевые беспилотники из пенопласта и фанеры в своих дальних атаках против Украины. Они оснащаются камерами и украинскими SIM-картами, похожи на "Шахеды" и летают группами, однако не несут взрывчатки. Цель оккупантов – попытаться обнаружить системы ПВО, заснять любые повреждения и применить дроны в качестве отвлекающих маневров.

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Об этом рассказа сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк агентству Reuters. По его словам, два новых типа БПЛА, которые Россия использовала в пяти атаках за последние две-три недели, включая ночной удар в четверг, 25 июля, производятся из таких материалов, как пенопласт и фанера.

Один из типов оснащен камерой и украинской SIM-картой для отправки фото военным РФ.

"Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где находятся пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются... получить представление о том, где расположены все наши средства ПВО", – сказал Черняк.

Ранее неизвестные подробности, озвученные Черняком, стали еще одним доказательством того, что РФ стремится адаптировать свою тактику и опробовать новые технологии, чтобы получить преимущество во время ежедневных ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и инфраструктуре, пишет Reuters.

Разработанные в Иране "Шахеды", которые летят к цели и взрываются при ударе, стали основным средством российских воздушных атак с тех пор, как они начали использоваться в первый год полномасштабного вторжения России.

Украина, которая с марта обращается к Западу с просьбой предоставить больше средств ПВО для отражения участившихся российских авиаударов по ее объектам энергетики, всеми силами старается скрыть местонахождение своих систем ПВО, говорится в материале.

По словам Черняка, новые российские беспилотники с камерами не несут взрывчатку, но очень похожи на обычные "Шахеды" и летают группами.

Второй новый тип беспилотника не содержит взрывчатки или содержит лишь небольшой заряд и используется в качестве приманки, рассказал Черняк.

Поскольку с земли он практически неотличим от обычного ударного беспилотника, его все равно необходимо сбивать, чтобы позволяет выявить местонахождение ПВО Украины.

По словам представителя ГУР, новые беспилотники, вероятно, будут стоить всего 10 тыс. долларов за штуку, несмотря на большую дальность полета, что делает их производство намного дешевле, чем ракеты ПВО.

БПЛА также могут летать на высоте 1000 метров, что делает их вне досягаемости пулеметов и автоматических винтовок.

"Вторжение России в Украину стало испытательным полигоном для технологий беспилотной войны, при этом обе стороны широко использовали ударные и разведывательные беспилотники на поле боя. Киев вложил энергию в отечественное производство беспилотников , чтобы сократить разрыв между своими ударными возможностями и возможностями Москвы, организуя атаки беспилотников дальнего радиуса действия на российские цели, включая нефтеперерабатывающие заводы", – говорится в статье Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне армия РФ атаковала Одесскую область "Шахедами". Под удар попал Измаильский район, пострадали мирные граждане.

А в ночь на пятницу, 26 июля, РФ атаковала "Шахедами" объекты энергетики в Житомирской и Черниговской областях. В Нежине госпитализировали четырех человек.

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