Россия начала новое наступление на Украину в начале февраля, активные боевые действия ведутся на 4-5 направлениях – ГУР

Новое полномасштабное наступление оккупантов, которое широко анонсировалось рядом военных и политических экспертов уже весной 2023 года, началось значительно раньше. Реальные наступательные действия со стороны России начались с начала февраля: появилось как минимум 4-5 направлений, где начались активные боевые действия.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Associated Press, передает Telegram-канал ведомства. Переломный этап сражений может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Сейчас основными целями России являются Купянск Харьковской области, Лиман, Бахмут, Марьинка, Авдеевка и Угледар Донецкой области. Несмотря на напряженные сражения на этих участках фронта, успехи россии незначительны и свидетельствуют об истощении ее сил", – заметил он.

Скибицкий добавил, что украинцы должны быть готовы к любым "сюрпризам" от оккупантов. Причем речь идет не только о ракетных атаках, но и провокациях терактов, впрочем, Силы обороны готовы ко всему.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Институт изучения войны в отчете за 16 февраля сообщал, что российские оккупационные силы уже увеличивают использование авиации в Украине, но они вряд ли попытаются значительно усилить воздушные операции над территорией, контролируемой Киевом.

В ГУР также раскрыли перспективы вторжения оккупантов со стороны Беларуси. Беларусы пока всячески противятся давлению Кремля, однако если Лукашенко отдаст приказ вооруженным силам, белорусские военные вынуждены будут подчиниться.

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