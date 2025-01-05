Россия начала подготовку к новым незаконным выборам на оккупированных территориях

Страна-террорист Россия намерена провести так называемые выборы на временно оккупированных территориях Украины. В рамках подготовки захватчики запускают чат-бот для проведения незаконного голосования.

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Состояться незаконные выборы должны 14 сентября 2025 и 20 сентября 2026 года. Об этом сообщили в Центра национального сопротивления.

Для "эффективности" фейкового мероприятия россияне решили запустить чат-бот, который поможет "избирателям" отдать свой голос за нужного кандидата или пожаловаться на избирательный процесс.

Целью проведения фейковых выборов является создание предпосылок для увеличения количества "депутатов" от оккупированных территорий в госдуме РФ. Таким образом, враг пытается укрепить свою власть на захваченных территориях Украины, в частности в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

"Путинский режим надеется на создание придуманного представительства этих областей в российском парламенте", – сообщили в ЦНС.

Стоит отметить, что местные коллаборанты получили задание из Кремля организовать 9 одномандатных избирательных округов на оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины.

"Центр национального сопротивления напоминает каждому, кто идет на сотрудничество с оккупантами или привлекается к "легитимизации" оккупации украинских земель, будет обнаружен и наказан", – предупредили в ЦНС.

Напомним, российские захватчики разработали новую "схему", чтобы усложнить выезд украинцев с оккупированных территорий. Теперь, если у жителей есть задолженность за коммунальные услуги или налоги, они не смогут покинуть территорию, подконтрольную РФ.

Ранее сообщалось, что российские захватчики потерпели неудачу в рекрутинговой кампании на оккупированных территориях Украины. Оккупанты планировали мобилизовать 10 тысяч украинцев в свою армию в 2024 году, но не смогли набрать и половину этого количества.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики на временно оккупированных территориях усиливают давление на украинцев, отказывающихся получать паспорта РФ. С января 2025 года они угрожают лишить таких граждан права на жительство, что касается "лиц без гражданства" на этих территориях.

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