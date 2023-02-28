Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море, залп ''Калибров'' может достигать 32 ракет: в ОК ''Юг'' заявили о повышенной угрозе

Россия продолжает вести подготовку к массированной ракетной атаке по Украине. Оккупанты стягивают ракетоносители в Черное море и ведут аэроразведку – сейчас там уже 17 кораблей, из которых 5 ракетоносителей.

Видео дня

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что уровень угрозы остается высоким и очевидно, что враг пытается найти новую тактику и выявить украинскую ПВО.

"Они используют дроны для разведки. Также пытаются использовать любые другие способы, как те шары", – отметила Гуменюк.

Представитель сил обороны юга добавила, что путинская армия вывела в Черное море ракотоносители с "Калибрами", а также активизировала авиацию, что может быть свидетельством подготовки к удару. В настоящее время там находятся 13 вражеских кораблей, из которых два – вооружены крылатыми ракетами.

Впоследствии в Facebook ОК "Юг" уточнили, что корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, в том числе 2 подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет. Военные предупредили, что не исключены ракетные удары по Украине, как массированные, так и точечные.

Напомним: утром 28 февраля руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что оккупанты технически находятся в боевой готовности к нанесению ракетного удара по Украине еще с пятницы, 24 февраля. Однако его все время переносят из-за противодействия Сил обороны.

Он призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, поскольку очередная атака оккупантов может произойти в любое время.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в ОК "Юг" сообщили, что Россия увеличила корабельную группировку в Черном море до 12 судов. Среди них два российских ракетоносителя нацелили на Украину 8 "Калибров".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!