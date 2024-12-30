Россия накопила много ракет разных типов: в ЦПД указали на угрозы для Украины

Страна-агрессор Россия не собирается завершать войну, а делает все, чтобы продолжать террор против Украины. Доказательство тому – действия оккупантов на фронте, особенно под Покровском, а также накопление ракет для массированных обстрелов украинского тыла.

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На это указал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Он предостерег украинцев, отмечая, что ничто не говорит об отказе россиян от агрессии.

"Война продолжается. Россияне пытаются двигаться на Покровском направлении, цепляться за острова на Херсонщине, "Шахеды" – летать", – подчеркнул автор.

Представитель ЦПД отметил: не нужно смотреть на уменьшение количества удачных дронов, которые в последнее время оккупанты запускают по Украине. По его словам, агрессор наоборот накапливает беспилотники.

"У них произошло определенное логистическое провисание в результате удачных ударов по местам производства и хранения комплектующих к "Шахедам", отсюда и снижение количества в воздухе", – пояснил Коваленко.

Кроме того, в России накоплено много ракет разных типов, в частности "Х-101" и "Калибров", а также баллистика для нанесения ударов по регионам Украины.

"Как и говорил, считаю, что враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась", – подчеркнул он.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, страна-агрессор Россия имеет в запасе около 1400 дальнобойных ракет. Речь идет о сотнях "Калибров", "Ониксов", "Х-101", "Х-55" и "Х-35", десятках "Кинжалов" и "Искандеров". Ежемесячно россияне могут производить до 150 этих средств поражения.

Параллельно западные медиа рассказали, что Россия интенсивно увеличивает производство дронов-камикадзе типа Shahed на заводе в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. В процесс вовлечены китайские компоненты и дешевая рабочая сила из Африки.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия устроила массированный обстрел Украины на Сочельник и Рождество, в частности нацелив дроны и ракеты на энергетическую инфраструктуру. В результате атаки повреждено оборудование на энергообъектах в ряде регионов, была жертва и пострадавшие, местами украинцы остались без света.

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