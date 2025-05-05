Россия нанесла массированный авиаудар по Сумщине: двое гражданских погибли и трое получили ранения. Фото

Вечером 5 мая войска РФ массированно атаковали авиацией город Ворожба на Сумщине. Там погибли двое гражданских, еще по меньшей мере трое (в том числе подросток) получили ранения.

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По информации Национальной полиции, по населенному пункту оккупанты запустили пять управляемых авиабомб. Взрывы повредили минимум 17 частных домов.

Погибли два местных жителя; мужчинам был 71 и 68 лет. Три человека получили ранения, среди них 16-летний парень.

В целом в течение понедельника, 5 мая, войска Российской Федерации неоднократно массированно обстреливали Белопольскую и Ворожбянскую громады Сумской области, сообщила местная прокуратура.

"Применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты обстреливают из артиллерии и сбрасывают управляемые авиационные бомбы на гражданскую и критическую инфраструктуру Сумского района", – говорится в сообщении.

В Белопольской ОТГ погиб 48-летний гражданский мужчина, еще один 34-летний мужчина получил ранения.

Всего в двух указанных ОТГ (по состоянию на 17:30) погибли три человека и еще четверо пострадали.

Проводятся досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений, повлекших за собой гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как писал OBOZ.UA, утром 5 мая оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на Золочев Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых двое детей.

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