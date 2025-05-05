Враг сбросил авиабомбу на Золочев: из-под завалов спасли три человека, среди пострадавших – дети

Российские военнослужащие продолжают терроризировать мирных жителей Харьковской области. Утром, 5 мая, оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на Золочев, в результате атаки есть пострадавшие, среди которых 2 детей.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Он также добавил, что россияне, как и в прошлом году, возобновили обстрелы лесных насаждений.

"Утром в Золочеве враг сбросил управляемую авиабомбу типа ФАБ-500 по району жилой застройки. Три человека спасены из-под завалов, два ребенка получили ранения", – говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что кроме Золочева зафиксированы удары по гражданской инфраструктуре на Купянском, Богодуховском, Изюмском, Боровском направлениях.

Что касается лесных пожаров, то, по словам главы Харьковской ОВА, огонь бушевал в 8 местах и охватил 85 гектаров леса.

"Враг начал обстреливать лесные насаждения. Мы в прошлом году имели масштабные пожары на территории области. Сегодня у нас восемь масштабных пожаров. Самый большой – около Изюма – 85 га лесных насаждений под огнем. На 05:00 пожар локализован", – рассказал чиновник.

Он добавил, что угроза все равно остается, ведь происходит детонация оставленных оккупантами боеприпасов, к тому же сильный ветер может увеличить площадь возгорания. В частности, населенные пункты рядом с пожаром – под усиленным вниманием.

"Ближайшие населенные пункты находятся под вниманием, хотя и несколько улиц были отселены и эвакуированы. Наблюдаем за развитием этого пожара, у нас готовы эвакуационные средства для того, чтобы в случае необходимости быстро провести эвакуацию населения", – подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Напомним, 4 мая, враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы из артиллерии, минометов, авиации, БпЛА, нанес ракетный удар. Больше всего пострадали Херсон и Бериславская община. В результате обстрелов российской армии ранения получили десять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики снова атаковали Марганец на Днепропетровщине. Враг нанес удары по городу с помощью дронов, в результате атаки пострадали три человека.

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