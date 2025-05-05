В Херсонской области в результате новых обстрелов российской армии ранения получили десять человек. Среди них – трое полицейских и четверо работников коммунального предприятия.

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Об этом сообщили в национальной полиции Украины. За прошедшие сутки, 4 мая, враг в очередной раз обстреливал жилые кварталы из артиллерии, минометов, авиации, БпЛА, нанес ракетный удар. Больше всего пострадали Херсон и Бериславская община.

В Бериславской городской общине оккупанты атаковали полицейский автомобиль двумя FPV-дронами. Пострадали три сотрудника полиции в возрасте 27, 42 и 45 лет, у всех зафиксированы минно-взрывные травмы, контузии и многочисленные обломочные ранения.

Еще одна атака произошла утром в Центральном районе Херсона, где FPV-дрон попал в машину коммунальщиков. Пострадали четверо работников: у 54-летнего мужчины и 65-летней женщины – обломочные ранения конечностей, минно-взрывные травмы и контузии, еще двое мужчин 60 и 63 лет претерпели контузии.

"В микрорайоне "Корабел" российские военные сбросили взрывчатку с БпЛА на гражданский автомобиль. Пострадала 41-летняя женщина, ее доставили в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями позвоночника", – сообщили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает терроризировать мирных жителей Херсона постоянными обстрелами. В воскресенье, 4 мая, армия РФ сбросила взрывчатку с FPV-дрона на гражданское авто в Центральном районе города, в результате чего пострадали два человека.

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