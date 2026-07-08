Россия нанесла ракетный удар по Одессе: загорелся маршрутный микроавтобус, есть погибшие и раненые. Фото

Двое пострадавших в результате российского баллистического удара по Одессе находятся в больнице. Известно, что 32-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии, а 68-летний — в состоянии средней тяжёсти.

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Медики оказывают обоим пострадавшим всю необходимую помощь. О состоянии раненых сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Российские войска нанесли баллистический удар по Одессе, в результате чего был поражен объект гражданской инфраструктуры. Атака унесла жизни двух человек.

В результате попадания загорелись грузовые и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус. Спасателям удалось локализовать пожар.

На месте российского удара работают все соответствующие службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки, документируют разрушения и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

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Двое раненых госпитализированы. Один из них — 32-летний мужчина — находится в тяжёлом состоянии, другой, 68-летний мужчина, — в состоянии средней тяжести. Врачи продолжают оказывать им необходимую медицинскую помощь.

По состоянию на 21:35 Олег Кипер сообщил, что число погибших в результате обстрела возросло до четырёх человек. Ещё семь человек пострадали, шестеро госпитализированы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Помимо объекта инфраструктуры, пострадала территория автозаправочной станции. Там произошло возгорание маршрутного микроавтобуса и топливной колонки. Спасатели ликвидировали все пожары.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 8 августа страна-террорист РФ вновь атаковала Киев с помощью БПЛА. В Деснянском районе, в частности, вражеский дрон упал и взорвался вблизи газораспределительной станции, есть пострадавшие и погибшие.

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