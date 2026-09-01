Россия нанесла удар по автомобилю в Запорожье: погибли мужчина и женщина

Российская Федерация не прекращает ежедневные атаки на мирных жителей Украины. Во вторник, 1 сентября, оккупанты обстреляли гражданский автомобиль в Кушугуме Запорожского района.

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В результате циничной атаки погибли два человека. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Кушугуме. В результате удара автомобиль уничтожен. Погибли два человека — 73-летний мужчина и 47-летняя женщина", — сообщил Федоров.

Также в результате атаки пострадал 38-летний житель Кушугума. Мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Россия регулярно наносит удары по Кушугуму

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Напомним, 22 августа российские войска атаковали Кушугум и Балабино в Запорожском районе. Во время обстрела оккупанты применили ударные дроны и семь управляемых авиабомб, которые попали, в частности, в жилые дома.

В результате атаки погибли три человека, ещё 15 получили ранения, среди них был 13-летний ребёнок. Также были повреждены жилые дома и другие объекты инфраструктуры. Всего за сутки российские войска нанесли по Запорожской области 539 ударов по 42 населенным пунктам

Как писал OBOZ.UA, 14 июня российские дроны атаковали легковые автомобили в Кушугуме. В результате удара пострадали три человека — двое мужчин в возрасте 49 и 53 лет и 55-летняя женщина. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

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