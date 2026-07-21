Россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ: уничтожена гуманитарная помощь для детей на сумму 3,9 млн долларов. Фото

Российские войска нанесли удар по складу ЮНИСЕФ в Белогородке Киевской области, где хранилась гуманитарная помощь для детей и семей, пострадавших от войны. В результате атаки было уничтожено более 106 тысяч единиц гуманитарных грузов ориентировочной стоимостью 3,9 млн долларов США.

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Об ударе сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram. Информацию также подтвердило Представительство ЮНИСЕФ в Украине, которое обнародовало заявление о последствиях атаки и отметило, что продолжается оценка полного масштаба нанесенного ущерба.

Удар по гуманитарной помощи

По словам Лубинца, под удар попал склад, где хранились гуманитарные грузы для украинских детей и семей. Омбудсман назвал атаку очередным циничным преступлением России и подчеркнул, что речь идет не только о разрушении гражданской инфраструктуры, но и об ударе по международной гуманитарной миссии.

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Он отметил, что были уничтожены генераторы, питьевая вода, гигиенические наборы и другие критически важные запасы. Лубинец подчеркнул, что ЮНИСЕФ является многолетним партнером Офиса омбудсмена и ежедневно помогает украинским детям и семьям, пострадавшим от войны.

Омбудсман также подчеркнул, что нападения на гуманитарные объекты и сотрудников гуманитарных миссий являются грубым нарушением международного гуманитарного права. По его словам, государство-агрессор должно понести ответственность за такие преступления.

Что известно

В представительстве ЮНИСЕФ в Украине сообщили, что склад в Белогородке был серьезно поврежден 19 июля в результате атак со стороны вооруженных сил Российской Федерации. На момент удара там хранилось более 106 тысяч единиц гуманитарной помощи общей стоимостью около 3,9 млн долларов США.

Среди уничтоженных грузов были генераторы, резервуары для хранения воды, питьевая вода и гигиенические наборы. В ЮНИСЕФ отметили, что эти запасы были крайне важны для поддержки детей и семей в прифронтовых районах, а также для подготовки к зимнему периоду.

Организация подчеркнула, что этот обстрел стал частью очередной массированной воздушной атаки на Киев и область. В ночь обстрела в течение нескольких часов раздавались сигналы воздушной тревоги и взрывы, поступали сообщения о погибших, раненых и повреждениях жилых домов. Несмотря на это, ЮНИСЕФ вместе с партнерами продолжает оказывать помощь пострадавшим детям и семьям.

В заявлении также отмечается, что только на прошлой неделе в результате российских атак погибли двое детей, ещё как минимум 50 получили ранения. Кроме того, в июне было зафиксировано самое большое с 2022 года количество детских жертв за один месяц – погибли семь детей, ещё 116 были ранены.

Напомним, что в ночь на 19 июля Россия устроила новую массированную воздушную атаку на Украину. Противник задействовал 41 ракету, большинство из них — баллистические, и 125 дронов различных типов, основной удар пришелся на Киев.

Кроме того, в результате атак ранения получили люди в Одесской и Запорожской областях, разрушения были зафиксированы в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, на этой неделе под российскими атаками оказались Винницкая, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

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