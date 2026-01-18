Россия нанесла удар по Запорожью: без света остались более 15 тысяч абонентов

Поздно вечером 17-го и ночью 18 января российские оккупационные войска обстреляли Запорожье и область. В Вольнянской громаде частично исчезла электроэнергия, а в облцентре произошел пожар на территории частного домовладения.

Об ударах противника и их последствиях рассказал в Telegram начальник ОВА Иван Федоров. Заметим, что Запорожская область и так была одним из регионов с наихудшей ситуацией с электроснабжением (об этом 17 января заявлял министр развития общин и территорий Алексей Кулеба).

Что известно о вражеских атаках

Вольнянская ОТГ

Более 15 000 абонентов Вольнянской громады остались без света в результате российского удара, сообщил Федоров по состоянию на полночь воскресенья.

"Специалисты работают и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", – написал чиновник. Также он призвал жителей реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Согласно информации ОВА, город Вольнянск был обесточен. Котельные, а также централизованное водоснабжение обеспечивалось резервным питанием.

Запорожье

В городе из-за российского обстрела возник пожар. Горела придомовая территория. По состоянию на 00:40 данных о пострадавших не было.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее на Запорожье объявили обязательную эвакуацию детей и их родителей из пяти населенных пунктов. 26 семей из прифронтовой зоны разместят в Черкасской области.

– 11 января российские войска нанесли серии ударов беспилотниками по Вольнянску. В результате атаки погибла женщина, еще по меньшей мере двое гражданских получили ранения.

