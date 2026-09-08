Россия нанесла удар по зданию украинского телеканала, есть разрушения и раненые: Зеленский рассказал об атаке. Фото

Российский ударный дрон в течение дня атаковал здание телеканала "Мы — Украина", который вещает в рамках телемарафона "Единые новости". В результате атаки здание частично разрушилось.

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Известно о как минимум пяти пострадавших. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Российский беспилотник поразил здание телеканала в середине дня, когда там находились журналисты и велись эфиры.

"Сегодня Россия нанесла удар по СМИ, по журналистам. Ударный дрон атаковал здание телеканала "Мы – Украина", где проходил телемарафон "Единые новости", – заявил президент.

Он подчеркнул, что атака произошла именно во время работы журналистов в эфире.

"Прямо посреди дня. Именно тогда, когда журналисты были в эфире", — сказал Зеленский.

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В результате удара здание телеканала частично разрушено. На месте работают экстренные службы. Спасатели ГСЧС уже ликвидировали пожар, возникший после атаки.

На момент заявления президента было известно о пяти пострадавших. В то же время Зеленский отметил, что их число может увеличиться.

Президент назвал атаку ударом не только по конкретному зданию, но и по украинским журналистам и СМИ.

""Шахеды" против СМИ — это новая страница российской деградации", — заявил Зеленский.

На эту атаку должен последовать ответ со стороны европейского и международного сообщества.

"Нельзя оставлять безнаказанным ни один удар по Украине и украинцам — по их жизни", — подчеркнул президент.

Россию необходимо остановить, а для этого нужны совместные усилия Украины и международных партнеров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-террористка РФ с вечера 7 сентября и в течение ночи вторника, 8 сентября, наносила удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, пострадал мирный житель.

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